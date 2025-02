Jokić odgovorio "Da" na pitanje koje zanima cijelu Ameriku: Novinari su odmah počeli da se smiju

Srpski košarkaš Nikola Jokić opustio ruku u meču protiv Nju Orleansa.

Izvor: Youtube/DNVR Sports/printscreen

Još jednu izuzetno zanimljivu konferenciju nakon meča u NBA ligi održao je centar Denver Nagetsa Nikola Jokića, koji je odigrao sjajnu partiju u pobjedi svoga tima. Savladan je Nju Orleans (144:119), impresivan je bio i Majkl Porter mlađi, a Jokić je na kraju meča priča o svojoj partiji i o fantastičnom izdanju svog saigrača koji je bio veoma raspucan.

Nikolu Jokića su novinari upitali kako se osjeća povodom toga što mu se približava 30. rođendan (19. februara), a dobili su karakterističan odgovor od srpskog košarkaša. "Loše, starim", rekao je Nikola Jokić nakon što je napravio paralelu o broju postignutih poena Majkla Portera mlađeg (39) i godina. Jokić je prvo istakao da je "40 samo broj", ali je odmah dodao i da to ne važi za godine jer je u tom slučaju i 30 mnogo.

Nikola je na ovom meču šutirao 15/28 iz igre i 3/3 sa linije za slobodna bacanja. Pogodio je 10 dvojki iz 15 pokušaja, a dobar procenat je imao i za tri - 38,6 odsto, odnosno pet pogodaka iz 13 pokušaja. Američke novinara zanimalo je zašto je uzeo tako veliki broj šuteva sa distance, kada to nije način na koji on inače igra košarku.

"Bio sam slobodan, i mislio sam da će najmanje četiri ući, tako da, ne znam. Jednostavno mi je šut dobro išao iz ruke, pa sam nastavio da šutiram. Nisam radio na šutu za tri poena ovog ljeta. Samo sam promijenio nešto malo kada sam se vratio ovdje", zaključio je Nikola i dodao samo "Da" kada su ga pitali da li je tajna šta je promijenio.

Takođe, osvrnuo se na istorijsku sezonu koju Denver igra, pošto bi mogli sezonu da završe kao tim sa najviše asistencija u NBA. I on sam je na prosjeku od preko 10 dodavanja po meču, odnosno sigurnim koracima ide ka tripl-dabl prosjeku. "Mislim da bi to zaista bilo lijepo, ostvarenje za tim. Mislim da je to samo jedan dio, jedna statistika. Ali možda pokazuje kako igramo, možda pokazuje kako volimo da dijelimo loptu, ovako i onako. Mislim da bismo radije osvojili šampionat ili postigli nešto mnogo više nego da budemo prvi u asistencijama", istakao je na kraju Nikola Jokić.