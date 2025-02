Crvena zvezda spremna za derbi: Iz Podgorice poručuju da dolaze da otežaju put crveno-bijelima

Crvena zvezda i Budućnost odigraće derbi 20. kola ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra još jedan vrlo važan meč, ovog puta u regionalnom takmičenju. U 20. kolu ABA lige dočekuju Budućnost iz Podgorice u ponedeljak od 20 časova u Pioniru, biće to derbi ovog kola pošto su oba rivala u samom vrhu tabele.

U slučaju da tim sa malog Kalemegdana odnese pobjedu na domaćem terenu izjednačiće se sa timom iz Podgorice i obje ekipe imaće skor 17-2. Nema sumnje da su oba tima u sjajnom ritmu, naročito izabranici Janisa Sferopulosa koji su blistali u evroligaškom duplom kolu. Poslije pobjede nad Partizanom, vezali su i trijumfe nas Asvelom i Albom, a svemu tome može se pridodati i Split i Igokea, pa je sveukupni utisak da su crveno-bijeli favoriti.

S druge strane, dobro stoji i tim Andreja Žakelja koji je poslije sedam pobjeda upisao poraz i to u 18. kolu Evrokupa od ekipe Vulvsa (91:82). Ipak, brojke su na strani domaćina - crveno-bijeli u međusobnim susretima vode 34-26 i na domaćem terenu su gotovo uvijek slavili. Takođe, Zvezda ima upisanu pobjedu i u Morači u petom kolu ABA lige (75:73) i biće jako važno potvrditi brejk.

Možda bi najveći duel u ovom susretu trebalo očekivati ispod koša. Istina je da nisu najefikasniji igrači svojih timova, ali Džoel Bolomboj i Kenan Kamenjaš igrali su veoma dobro u proteklom periodu. Naročito je važno spomenuti njihov skok - Kamenjaš u ABA ligi bilježi 7,6 uhvaćenih lopti i tome pridodaje 12,3 poena. Amerikanac sa ruskim pasošem ima nešto slabiju statistiku, ali je u duplom kolu Evrolige protiv Albe zabilježio sedam skokova, dok je protiv Asvela upisao 10.

"Budućnost nije izgubila na gostujućem terenu"

Pred susret sa Budućnošću oglasio se i trener Crvene zvezde Janis Sferopulos koji je govorio svim kvalitetima predstojećeg rivala. "Očekuje nas važna utakmica protiv tima koji do sada nije izgubio utakmicu na gostujućem parketu u ABA ligi. Nalaze se u seriji od 10 uzastopnih pobjeda u ABA ligi i pokazuju iz nedjelje u nedjelju svoj kvalitet."

"Moramo da budemo spremni da odigramo utakmicu na najvišem nivou, takođe nivo naše psihološke pripreme da odigramo ovu utakmicu takođe mora da bude na najvišem nivou” rekao je trener crveno-bijelih Janis Sferopulos koji će 12 igrača za ovu utakmicu odrediti na dan meča.

Oglasili su se i Braun i Davidovac...

Džon Braun je o ekipi Budućnosti rekao: "Dolaze sa dobrim momentumom, ali to je dobra motivacija za nas da im prekinemo taj niz pobjeda, i to bi bio uspjeh za nas. Uz sve to pobjeda bi nam dala šansu da se popnemo na tabeli i prestignemo ih".

Dejan Davidovac je konstatovao da crveno-bijeli nemaju mnogo prostora za odmor i da u Beograd stiže još jedna zahtjevna ekipa. "Bitna utakmica, svi smo svjesni toga, tačno je da izlazimo iz teškog rasporeda. Budućnost je odlična ekipa, nisu do sada izgubili na gostujućem terenu. Lično volim što igramo u Pioniru i nadam se da će naši navijači doći da nas podrže u velikom broju".

"Znamo protiv koga igramo"

Trener gostujuće ekipe, takođe, je govorio o protivniku. Andrej Žakelj je ubijeđen da će meč biti zahtjevan i zbog toga je rekao: "Uradićemo sve da se maksimalno spremimo za protivnika. Znamo protiv koga igramo, to je evroligaška ekipa sa širokim rosterom i velikim individualnim kvalitetom. Zvezda kao tim igra odlično u posljednje vrijeme, dolazi u derbi iz duplog kola u Evroligi u kojem je ostvarila dva trijumfa i sigurno će biti teško", rekao je trener Budućnosti Andrej Žakelj.

"Mi želimo da Zvezdi otežamo posao, ali daleko od toga da idemo u Beograd da odigramo samo dobru utakmicu - imamo svoje ciljeve i pokušaćemo da iznenadimo", kaže Slovenac.

U Budućnosti smatraju da je njihova prednost to što će biti odmorniji. Zbog toga je Đorđije Jovanović rekao: "Još jedna veoma bitna utakmica za nas. Igramo protiv rivala koji je u svim takmičenjima u odličnom ritmu, a na nama je da se pripremimo što bolje i da motivisano uđemo u derbi u kojem želimo da trijumfujemo", istakao je košarkaš Budućnosti.

Ko će suditi derbi?

Utakmicu između Crvene zvezde i Budućnosti sudiće Damir Javor, Sašo Petek i Dragan Porobić. Ovo je bez sumnje derbi 20. kola, s obzirom na to da su crveno-bijeli pretendenti na prvu poziciju, a tim iz Podgorice trenutno dijeli vrh tabele sa Partizanom.

Gdje možete gledati meč?

Utakmicu možete pratiti na Areni sport 1 premium. Susret počinje u ponedjeljak od 20 časova, a takođe ga možete pratiti i u lajv tekstualnom prenosu uz MONDO.