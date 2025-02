Ognjen Dobrić juri u istoriju Crvene zvezde: Upisao se među velikane, jednog će uskoro stići

Ušao je u Top 10 strijelaca u istoriji Crvene zvezde Ognjen Dobrić, a već na Kupu Radivoja Koraća bi mogao i na deveto mjesto.

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Albu na gostovanju 77:71, a sa devet poena Ognjen Dobrić je ušao u istoriju! On je tako stigao do 3.982 poena u crveno-bijelom dresu i tako je ušao među deset najboljih strijelaca u istoriji kluba. Sada čeka i naredni jubilej, a to je 4.000 poena za Zvezdu.