"Ako je on najbolji igrač Zvezde, ona je u problemu!" Đurović primijetio koji košarkaš se smije dok crveno-bijeli gube

Vlade Đurović nikad oštrije kritikovao crveno-bijele.

Poznati srpski trener Vlade Đurović analizirao je poraz Zvezde od Fenerbahčea u Evroligi, a posebno se kritički osvrnuo na lošu formu pojedinih igrača.

Komentarišući neuspjeh protiv turskog tima, rekao je da je nedopustivo za crveno-bijele da Džoel Bolomboj i Filip Petrušev ne igraju zajedno.

"Nijednog trenutka Petrušev i Bolomboj nisu igrali zajedno. Ne može Zvezda da igra sa Kalinićem kao lažnom četvorkom, Gedraitisom, Davidovcem... Sa jakim ekipama to ne može da prođe", kazao je Đurović za TV Arena sport.

Iskusni trener smatra i da plejmejker Jago Dos Santos zaslužuje mjesto u startnoj postavi.

"Da li je moguće da Jago ne odigra nijednu utakmicu u prvoj postavi do kraja Evrolige i ABA lige? Obradoviću igraju Nakić, Lakić, Pokuševski, Koprivica, nebitno koliko minuta, ali počnu u startnoj postavi. Kada bi Jago krenuo u prvoj postavi, igrao bi mnogo bolje, dobio samopouzdanje, bio oduševljen. Zašto mora stalno Mekintajer da igra u prvoj postavi?".

Na pomen imena prvog plejmejkera Zvezda, Kodija Milera-Mekintajera, Đurović je postao još oštriji.

"Mekintajer je igrao najbolje protiv Fenera, ali kada je on najbolji strijelac, onda nešto ne valja u Zvezdi. Ne može Zvezda da pobijedi, ako je Mekintajer najbolji strijelac. On je igrač za šest do osam poena i da igra za ekipu. Igra previše minuta u odnosu na Jaga i sa tim se ne slažem. Davno sam prestao da budem trener, Sferopulos je čovjek u trendu, ali imam pravo da kažem mišljenje".

"Nedović traljavo, Davidovac luta, Gedraitisa ne cijenim"

Đurović je nastavio da otvoreno komentariše igrače Zvezde, sa posebnim akcentom na neredovan doprinos Ajzeje Kenana.

"Nedović nastavlja sa traljavim partijama. Zvezda kada da 12 poena, Zvezda će da dobije, on toliko luda i stalno je povrijeđen... Davidovac više luta nego što bi trebalo, kao i Mitrović. Kalinić je u padu forme, ali vratiće se. O Gedraitisu ne govorim mnogo, jer ga i ne cijenim. Teo se vratio malo, ali pitanje je koliko može da pomogne. Kenan isto mora više, bez obzira na to što on ubaci po dvije-tri trojke. Od pravih igrača se očekuje više, a ne dvije dobro, pa dvije loše, pa tri prosječno... Za te pare to nije to. Zvezdini stranci nisu potrebni da bi dobijali Mornar, već su potrebni da dobijaju velike klubove u Evropi".

"Zvezda gubi, a Dobrić se smije"

Šta se dešava sa Ognjenom Dobrićem? Đurović je primijetio detalj koji mu se uopšte nije svidio.

"Dobrić? Razočaran sam. Opravdanje da je bio povreijđen, rovit... Ne, razočaran sam. Takav šut kakav je imao, a sada šutira 1/4, 1/5, ne interesuje me. On mora više da se baca. A gledam ga u poluvremenu protiv Fenerbahčea, on se smješka, a Zvezda gubi. Ja ne znam gdje sam koliko sam iznerviran, a on se smješka", dodao je Đurović.

Crvena zvezda igra novi važan meč u Evroligi protiv Monaka, ovog petka od 20 časova.

