Zvezda je dobra, kada igra Kobra! "Kakav osjećaj može da bude? Pa fenomenalan"

Ognjen Dobrić poslije meča ističe da ga je oduševilo skandiranje navijača Crvene zvezde.

Ognjen Dobrić je "zaključao" Edvardsa, doneo je potrebnu energiju i sa još 15 poena doprinio je velikoj pobjedi Crvene zvezde nad Bajernom (101:77). To je za poen više nego što je dao za čitavu sezonu u Evroligi, prosto je i njegova uloga do sada bila vrlo mala kod trenera Janisa Sferopulosa, ali meč protiv Bajerna govori da bi to moglo da se promijeni.