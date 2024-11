Doživio debakl od Zvezde i rekao samo "kraj priče": Trener Bajerna upitan da li ga je Janis nadmudrio

Trener Bajerna Gordon Herbert bio je veoma kratak nakon debakla protiv Crvene zvezde.

Trener Bajerna Gordon Herbert djelovao je prilično razočarano i utučeno nakon teškog poraza u Beogradu. Crvena zvezda je nadigrala Bajern kao niko ove sezone i slavila je 101:77, a da stvar bude još gora po Nijemce - mogli su da dođu i do ubjedljivije razlike.

"Čestitam treneru i Zvezdi, šta da kažem, njihova volja da dobiju ova meč je bila mnogo veća od naših. Kraj priče", bilo je sve što je Herbert namjeravao da kaže poslije "šamara" u Beogradu.

Međutim, ređala su se pitanja u kojima je Herbert istakao da je startna petorka - u kojoj su bili Kodi Miler-Mekintajer, Nikola Kalinić i Ognjen Dobrić - bila ključna na početku meča, kao i na startu drugog poluvremena. Kazao je da je njegov tim solidno počeo u odbrani, pogodio određene šuteve kao i iz reketa, ali su stali.

Na pitanje da li ga je Sferopulos taktički nadmudrio, Herbert je odgovorio smireno: "Startna petorka Zvezde je odigrala odlično, posebno na početku drugog poluvremena i imali smo sreće da imamo osam poena razlike na poluvremenu. Nismo izašli da se takmičimo protiv njih na pravi način, imali su samopouzdanja da odigraju dobro i to je to", kazao je njemački trener koji je Bajern ove sezone vodio do skora 8-3 prije meča u Beogradu.

Upitan je Herbert i da li je Beograd najkošarkaškiji grad u Evropi jer je u dva dana na tribinama bilo 40 hiljada navijača? Tu se nije dao Nijemac, nije htio da daje definitivan odgovor: "To je teško pitanje da odgovorim. Srbija i Litvanija su dvije najkošarkaškije zemlje i ovdje je velika strast prema košarci", zaključio je Herbert.

Naredni meč u Evroligi Crvena zvezda igra 4. decembra protiv Olimpije u Milanu, pa sa Virtusom dva dana kasnije.

