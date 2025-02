Partizan pregazio Zadar: Tajrik izbačen, ali crno-bijeli ostali na vrhu tabele

Partizan je pobijedio Zadar u 20. kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizan je slavio u Beogradskoj areni u 20. kolu ABA lige protiv Zadra 100:75. Crno-bijeli su od samog početka nametnuli tempo igre, brzo stigli do dvocifrene prednosti, pa se već na poluvremenu mogao naslutiti ishod meča. Ipak, susret je zasigurno obilježilo Tajrik Džouns koji je za svega nekoliko sekundi uspio da veže dvije tehničke greške i zbog toga je morao van terena.

Partizan je krenuo u svom ritmu - agresivno i pun samopouzdanja. Dalo je to efekta u prvih šest minuta (9:2), ali je Vašington nanizao nekoliko nepromišljenih akcija, a gosti su to pametno iskoristili i stigli do manjeg zaostataka (9:6). Igralo se u nastavku koš za koš, sve do mini-serije crno-bijelih kad je Koprivica zakucao, a onda i Bonga pogodio za nešto značajniju prednost Partizana (22:16).

Nastavio je tandem i u drugoj četvrtini da briljira pa je donio i plus 10 crno-bijelima (30:20). Potom je Lundberg postigao dvije trojke, dodao je i Lakić isto toliko (42:24), za igru Partizana kakvu svi žele da vide. Nastavili su novi reprezentativac Srbije i igrač Danske da predvode Valjak. Bila je to četvrtina koja je potpuno protekla u znaku domaćina, crno-bijeli su je odvojili 29:19, a ubacili su osam trojki za tih deset minuta...

Nastavilo se trojkaško veče, već u prvih pet sekundi po početku drugog poluvremena Majk je postigao nove poene izvan linije 6,75 (54:35). Ipak, uspio je Zadar da veže seriju od 7:0 i smanji zaostatak (58:46), ali nije to bilo dovoljno za pariranje razigranom rivalu. Crno-bijeli su nastavili da bilježe poene, nije više radio šut za tri, ali su izabranici Željka Obradovića pronalazili načine za stabilnu igru. Zadar je igrao čvrsto, pa su i faulovi bili nešto česti, zato je Partizan do poena dolazio uglavnom sa liniji penala. (66:52).

Činilo se da sve teče kako treba da crno-bijele, ali se treća dionica odužila zbog dvije tehničke greške Tajrika Džonsa. Centar je najprije dobio prvu dok je igrao odbranu, a nezadovoljan odlukom kasnije je imao kontakt i sa sudijom. Bila je to nešto žustrija reakcija, pa je zbog toga dobio još jednu tehničku, zbog koje je morao van terena. Imalo je to uticaja na Partizana, pošto je na kraju ovu dionicu osvojio Zadar 25:21 (72:60).

U nastavku se intenzitet igre spustio, ali je Zadar u par navrata uspio da smanji zaostatak i na minus 10. Ipak, Partizan je bio dovoljno stabilan u nastavku da, pa ga i nešto bolji učinak rivala nije iznenadio, već je rutinski priveo meč kraju.