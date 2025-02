Bosna će braniti trofej Kupa BiH! Sarajlije u drugom poluvremenu slomile Orlovik i zakazale duel sa Igokeom

Sarajevski tim je porazio ekipu Orlovika u drugom polufinalnom duelu.

U finalu košarkaškog Kupa BiH za sezonu 2024-2025 igraće Igokea m:tel i Bosna.

Ranije tokom dana Aleksandrovčani su lako izašli na kraj sa Širokim (75:58), dok je u drugom polufinalu Bosna, koja brani trofej osvojen prije godinu dana u Sarajevu, u drugom poluvremenu slomila otpor Orlovika (58:69)

Ekipa iz Žepča je prvi put u istoriji zaigrala na finalnom turniru bh. Kupa, a publici u Gradišci se, pogotovo u prvom poluvremenu, predstavila u dobrom svjetlu. Imala je Bosna prednost od šest poena u par navrata u prvoj četvrtini (5:11, 7:13, 12:18), ali je Orlovik to u drugom kvartalu uspio da anulira i dođe do plus pet (36:31) tri minuta prije kraja drugog kvartala.

Ipak, nakon minimalne prednosti Orlovika (38:37) nakon 20 minuta, Bosna je, ispostavilo se, riješila ovaj meč.

Treću dionicu ekipa Zorana Kašćelana dobila je rezultatom 22:8 i u posljednji kvartal ušla uz prednost od 13 poena (46:59). Pokazalo se to kao dovoljan kapital za finale, koje se igra sutra sa početkom u 18.00 časova.

ORLOVIK – BOSNA 58:69

(20:21, 18:16, 8:22, 12:10)

ORLOVIK: Edo Preldžić 3, Arslanagić 16, Delić 18, A. Mehić, Em. Preldžić 5, Edi. Preldžić, Cvitanović 2, Bajramović, D. Mehić, Rizvić 5, Radović 9, Bajrić. Trener: Senad Preldžić.

BOSNA: Andervud 12, Delalić 8, Marinković 6, Vest 13, Zubac 9, Luk 5, Vrabac 2, Podojak, Gutić 5, Šalić, Lutete, Kovačević 9. Trener: Zoran Kašćelan.

