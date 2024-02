Igokea m:tel RAZBIJENA u Sarajevu! Bosna napravila seriju 29:4 za FINALE!

"Studenti" nestvarnom serijom deklasirali branioca trofeja i plasirali se u finale, u kojem će odmjeriti snage sa Širokim.

Trofej Kupa "Mirza Delibašić" dobija novog vlasnika, Igokea m:tel je deklasirana u Sarajevu!

Presudna je bila briljantna serija Bosne 29:4 u drugom dijelu treće i prvoj polovini posljednje četvrtine, kojom je ekipa Aleksandra Damjanovića došla do prednosti od čak 24 poena (75:51) i nanijela ekipi Vladimira Jovanovića bolan udarac!

BOSNA MERIDIANBET – IGOKEA M:TEL 86:69

(26:16, 15:22, 18:14, 27:18)

Najvećim dijelom prvog poluvremena, "studenti" su bili u dvocifrenoj prednosti, pa su tako u prvoj červrtini bili na plus deset (18:8) na krilima Vojina Ilića, koji je do tada postigao devet poena, uz maksimalnu uspješnost (4/4) za dva poena.

Nešto kasnije, bilo je i plus 13 za Sarajlije, koji su prvu dionicu završili uz plus deset (26:16), a potom dvocifrenu prednost čuvali sve do posljednjih minuta druge dionice (41:30).

Napravio je domaći tim u samoj završnici nekoliko grešaka u fazi napada, što je ekipa iz Aleksandrovca iskoristila i u potpunosti uhvatila priključak, pa u drugo poluvrijeme ulazi uz minus četiri (41:37).

Prva tri-četiri minuta treće dionice pripala su Aleksandrovčanima, koji su preokrenuli rezultat i stigli do minimalne prednosti (46:47) – a onda "nestali" sa terena.

U narednih 11 i po minuta, Bosna je kreirala već pomenutu seriju, pa je na pet i po minuta do kraja meča postalo jasno ko će igrati u finalu protiv Širokog, koje je zakazano za subotu od 17.00 časova,

BOSNA MERIDIANBET: Ilić 19, Šalić 2, Ćurevac 14, Karuters 13, Zubac 9, Jovanović 7, Božović 12, Pašalić 4, Verlašević, Džafić, Linč-Denijels 1, Hadžifejzović 5. Trener: Aleksandar Damjanović.

IGOKEA M:TEL: Kondić 5, M. Bošković, Atić 9, Milosavljević 5, Marić 18, Stanković 8, Jošilo 7, Nakić 4, Karmajkl 8, Jeremić 3, Duvnjak, Milovanović 2. Trener: Vladimir Jovanović.

KUP "MIRZA DELIBAŠIĆ" – polufinale

Leotar – Široki 66:73

Bosna Meridianbet – Igokea m:tel 86:69

