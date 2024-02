Široki prvi finalista Kupa BiH! Serija trojki u finišu slomila otpor Leotara

Širokobriježani su serijom trojki u završnici meča slomili Trebinjce i izborili mjesto u finalu Kupa BiH.

Široki je prvi finalista Kupa BiH!

Ekipa Ivana Velića je u prvom polufinalnom duelu, na završnom turniru u Sarajevu, trijumfovala nad Leotarom kojem je presudila serija trojki tima sa Pecare u posljednjoj četvrtini:

LEOTAR – ŠIROKI 66:73

(16:14, 18:19, 18:18, 14:22)

Osvajač Kupa RS nije uspio da napravi novi podvig u samo nekoliko dana, pa će se tako u bici za trofej Kupa "Mirza Delibašić" Širokobriježani naći sa boljim iz duela Bosne Meridianbet, domaćinom finalnog turnira, i Igokee m:tel, branioca trofeja.

Leotar je u jednom trenutku tokom prve četvrtine, koju je završio rezultatom 16:14, imao i plus od sedam poena (12:5), a u tom periodu sjajan je bio Stefan Glogovac, koji je postigao 11, uz tri skoka.

U par navrata druge dionice Širokobriježani su imali poen prednosti (16:17, 23:24), na šta je Leotar odgovorio serijom 7:0 za plus šest (30:24).

Trojkom Zeka Natela Široki je poveo 32:33, da bi prvo poluvrijeme završeno minimalnom prednošću formalnih gostiju u ovom duelu.

Poslije mini-serije Dejana Šakotića, Leotar je došao do plus sedam (49:42) tri minuta prije kraja treće dionice, ali je Široki na to imao odgovor. Prišao je na minus jedan (52:51) pred odlučujućih deset minuta, onda trojkama presudio rivalu.

Nakon 57:57, prvo je Natel bio precizan van linije od 6.75 metara, a potom i dva puta Martin Junaković, što je na kraju bilo dovoljno da se slomi otpor Leotara i izbori mjesto u finalu.

LEOTAR: Đurasović 13, Milidragović 1, Glogovac 17, Šakotić 15, Milanović 6, Gobović, Adžić, Rikalo 3, Marković, Milović 3, Krstajić 8, Bojanić. Trener: Marko Ičelić.

ŠIROKI: Natel 14, Čolak 3, Brala 3, Jukić 8, Junaković 26, J. Čović 12, Miletić, Galić, M. Čović 2, Zubac, Karamarko 5. Trener: Ivan Velić.

KUP "MIRZA DELIBAŠIĆ" – polufinale

Leotar – Široki 66:73

Bosna Meridianbet – Igokea m:tel (20.00)

