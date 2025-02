Jokić se naljutio zbog pitanja o Dončićevoj kilaži: Okrenuo se i rekao samo tri riječi na provokaciju

Nikoli Jokiću se nije dopalo pitanje o tome da li je Luka Dončić trejdovan zbog kilaže, a još manje što je novinar i njega pokušao da stavi u isti kontekst. Okrenuo se i samo odgovorio sa tri riječi.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Iako je Luka Dončić trejdovan u L.A. Lejkerse prije dvije nedjelje - to je i dalje tema broj jedan u NBA ligi. Nikome nije do kraja jasno zašto bi se Dalas odrekao jednog od najboljih košarkaša svijeta, i to u njegovoj 26. godini dok i nije pomišljao da napusti klub do kraja karijere, tako da su okolo počele da kruže razne teorije.

Jedna koja se najviše raširila je da su u Dalasu bili ljuti na Luku Dončića zbog njegove fizičke spreme, odnosno smatrali su da je bio zapušten i debeo. Čak su se pojavile informacije da je u jednom trenutku imao i 122 kilograma, što su smatrali da je ipak bilo nedopustivo za košarkaša koji igra na mjestu beka - i treba da nosi čitavu franšizu "na plećima" tokom potencijalnih i sto mečeva u sezoni.

I dok je to za sada samo na nivou trača, koji su navodno pustili baš iz Dalasa kako bi se "odbranili" od navijača koji su bijesni jer je Dončić trejdovan, novinari su željeli da od Nikole Jokića iz prve ruke čuju da li je to istina. Iako su njih dvojica prijatelji, stvarno je bilo ludo za pretpostaviti da će Jokić to da dijeli sa medijima.

Tako je jedan novinar postavio Jokiću krajnje nepristojno i provokativno pitanje: "Rekli su da je Luka Dončić trejdovan jer je imao 122 kilograma. Koliko si ti najviše imao kilograma?".

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić se naljutio zbog pitanja o kilaži Luke Dončića Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Jokić je samo gledao u novinara dok mu je postavljao pitanje i jasno mu je odmah bilo u kom će smjeru da ide, tako da je samo kratko izustio: "To je privatno", poslije čega je okrenuo glavu na drugu stranu. Iako je novinar počeo da se smije zbog toga, pa se i Jokiću oteo smješak zbog neprijatnosti, jasno je da mu se nije dopalo takvo pitanje.

Iako nije bilo Luke Dončića na Ol staru, na šta je Jokić već navikao, istakao je da će se sigurno poslije meča u San Francisku naći i porazgovarati. Doduše, već znamo da su pričali o trejdu, pošto je Jokić ispričao da je Dončić povrijeđen potezom Dalasa.

"Mislim da je Luka igrač kakav se pojavi jednom u generaciji. Takav je talenat. Ne kažem da Entoni Dejvis to nije, samo kažem da mislim da se pitam da li smo nekad vidjeli igrača kao što je Luka? Nekoga ko tako utiče na igru, na toliko različitih nivoa i sa toliko lopte u svojim rukama. Izgradio je nešto tamo. Mislim da je bio povrijeđen i ako trejdujete nekoga na taj način, mislim da je to donekle velika stvar i možda će igrači sve to shvatiti malo ozbiljnije. Mislim da su oba tima 'pobijedila'", rekao je Jokić.

Tokom obraćanja medijima, Nikola Jokić se dotakao i trejda Bogdana Bogdanovića koji je prešao iz Atlante u Kliperse, dok je isto tako bio upitan da li bi volio da se Ol star utakmica igra u Evropi.

Objasnio je da to ne bi bilo zanimljivo Evropljanima jer vole skroz drugačiju košarku, ali se nada mečevima klubova: "NBA klubovi sa klubovima iz Srbije? Volio bih da igraju NBA timovi, ali ne samo sa našima, tu su i Turska i Grčka, bilo bi lijepo to vidjeti", rekao je Jokić.

