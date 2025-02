Oni prave problem Zvezdi i Partizanu u Evroligi: Hoće trogodišnju licencu što prije i u ofanzivi su

Pariz je osvajanjem Evrokupa dobio mogućnost da učestvuje u višem rangu takmičenja, a sada traži višegodišnju licencu u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Sve su veća predviđanja da će NBA liga proširiti svije vidike i zaposesti u evropsko tržište. Jedan od planova je formiranje novih klubova, kao što je Pari Sen Žermen, ali i "preotimanje" velikih timova, poput Reala, Barselone... Sve to je potvrdio i Adam Silver, komesar NBA lige.

Ipak, neće svi timovi imati mjesto u ovom takmičenju, pa je tako postalo poznato da Pariz traži svoju stabilnost na drugoj strani. S obzirom na to da je NBA zainteresovana za PSŽ, novajlija u Evroligi moraće da gradi karijeru u najelitnijem takmičenju. Tim koji vodi Tiago Spliter još po osvajanju Evrokupa, kad je bilo jasno da će tim iz Pariza igrati Evroligu zatražiio trogodišnju licencu. Međutim, Evroliga nije mogla da mijenja sopstveni statut, pa su Parižani dobili jednogodišnju licencu.

Međutim, prema informacijama Jurohupsa, ovaj tim ponovo lobira za višegodišnje učestvovanje u ovom takmičenju. "Košarkaški klub Pariz je projekat koji je idealan za NBA okruženje, ima američke vlasnike i generalnog menadžera, ali NBA liga traži 'veću ribu' i čelnici kluba to znaju. Zato traže veću stabilnost, tražili su od Evrolige licencu na tri godine prošle sezone, nisu mogli da je dobiju zbog pravila koja važe i umjesto toga su dobili jednogodišnju licencu kao osvajači Evrokupa. Sada lobiraju i traže višegodišnji ugovor sa Evroligom", piše u tekstu. Da li bi to moglo da napravi problem Crvenoj zvezdi i Partizanu koji takođe žele višegodišnje licence za elitno takmičenje? Odgovor na to će da stigne u bliskoj budućnosti.

Još uvijek nisu svi dogovori postignuti, ali je sve jasnije da je Pariz bliži nastavku učestvovanja u Evroligi nego odlasku u novo takmičenje. Pariz se trenutno nalazi na sedmom mjestu tabele i ima 15 pobjeda i 10 poraza. U narednom kolu oni dočekuju tim Bajerna, 27. februara od 20.30 časova.