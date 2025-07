Uhapšen bokser zbog napada na bivšu djevojku

Džervonta Dejvis ponovo je priveden od strane policije i ponovo zbog nasilja u porodici.

Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Džervonta Dejvis (30-0-1, 28 nokauta), ljubiteljima boksa poznat kao neporaženi WBA šampion u lakoj kategoriji, uhapšen je zbog napada na bivšu djevojku. Amerikanac je 15. jula u Doralu, na Floridi, napao bivšu djevojku ispred njene kuće, policija je nakon incidenta uspjela brzo da ga pronađe i provede.

Na osnovu registarskih tablica auta koji vozi bokser, policija je uspjela da ga pronađe, a onda i uhapsi. Do svega ovoga došlo je kad je Dejvis krenuo kod bivše djevojke kako bi uzeo njihovo dvoje djece, ali je onda došlo do verbalnog sukoba, a vrlo brzo i do fizičkog. Prema tvrdnjama svjedoka, bokser je tražio da izvede djecu, ali nakon što ga žrtva odbila, on ju je udario u potiljak, a onda i ošamario.

Majka bivše Dejvisove djevojke bila u kući u trenutku kad se incident dogodio i pokušala je da snimi situaciju, ali tada je već bilo kasno. Kad je izašla samo vidjela je da njena ćerka plače i da se svađa sa Dejvisom, a policija tvrdi da se na snimku vidi kutija koju Dejvis baca na bivšu djevojku. Međutim i pored toga što nema sasvim jasnog video dokaza, žrtva je podnijela tužbu, a vrlo brzo izdat je i nalog za hapšenje.

Dejvis je imao još problema sa zakonom

Ovo hapšenje je samo jedno u nizu problema sa zakonom koje ima poznati bokser. Prethodno je bio optužen za nasilje u porodici 2020, tom prilikom je uhvatio djevojku za vrat i pomjerio je sa mjesta na kojem je sjedila na jednoj košarkaškoj utakmici. Taj incident je snimljen, bokser je negirao svoj postupak i platio kauciju, da bi na kraju tako prošao bez posljedica...

Potom je 2022. bio optužen da je šamarao drugu ženu, ali je žrtva kasnije povukla tužbu. A, 2023. izjasnio se krivim za četiri saobraćajna prekršaja u nesreći u kojoj su povrijeđene četiri osobe, uključujući i trudnicu. Tada je proveo 90 dana u kućnom pritvoru.

(MONDO)