Japanac se ne sjeća posljednjih šest nedjelja: Brutalno nokautiran i hitno prevezen u bolnicu

Japanac Jin Sasaki izgubio je pamćenje nakon snažnog nokauta koji je dobio u proteklih šest nedjelja.

Izvor: Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Pomalo nesvakidašnja scena dogodila se u bokserskoj borbi za WHO titulu prvaka svijeta u velter kategoriji. Japanac Jin Sasaki doživio je toliko jak nokaut da je zaboravio sve što mu se dogodilo u posljednjih šest nedjelja, gotovo mjesec i po dana.

Sasaki se sastao Brajanom Normanom Juniorom, a onda je u petoj rundi dobio strašan nokaut zbog kojeg se onesvijestio. Japance je prilikom pada udario glavom o pod ringa, a sve to izazvalo je velike posljedice. Predsjednik kluba čije boje brani Sasaki Ise Nakaja je za "The sun" istakao da njegov borac nema svijest o tome šta se dogodilo proteklih nekoliko nedjelja, kao što se ne sjeća i same borbe.

Norman je tokom cijelog meča snažno udarao Japanca, dok ga je u prvoj rundi dva puta nokautirao, a onda je u petoj uslijedio najsnažniji udarac. "Ne samo da se ne sjeća same borbe, nego se ne sjeća i da se borba uopšte dogodila. Izgubio je pamćenje za posljednjih šest sedmica", otkrio je trener.

Brian Norman Jr's devastating knockout of Jin Sasaki in Tokyo todaypic.twitter.com/Z2ZiK0ORoW — Ring Magazine (@ringmagazine)June 19, 2025

Nakon snažnog udarca Sasaki je hitno prebačen u bolnicu, gde su lekari ustanovili da nema unutrašnjeg krvarenja, no zbog jačine udarca i potom gubitka pamćenja ostaće pod nadzorom ljekara. Uskoro ga očekuju novi i detaljniji pregledi.

"Sasaki je nakon borbe prebačen u bolnicu i podvrgnut je CT skeniranju. Nije bilo povreda poput krvarenja. Međutim, snažno je udario u potiljak i trenutno ima gubitak pamćenja. Nije bilo vidljivih fizičkih povreda, ali ćemo ga zadržati na posmatranju i očekuje ga još jedan pregled", navodi se u saopštenju.

Kad je u pitanju njegov rival Brajan Norman, on je uspio da zabilježi 26. pobjedu i tako nastavi niz, pošto dosad nije upisao nijedan poraz. S druge starane, Japanac ima 19 pobjeda, dva poraza i jedan remi.