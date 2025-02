Labović nikada nije oprostio Dudi Ivkoviću: "Mile, trebalo je da završim karijeru"

Bivši reprezentativac Dragan Labović otkriva detalje sukoba sa Dušanom Ivkovićem, o čemu je brujala srpska košarkaška javnost.

Nekadašnji reprezentativac Srbije u košarci Dragan Labović nakon nekoliko godina pojavio se u medijima, a tokom gostovanja u "Jao Mile" podkastu otkrio je brojne zanimljive priče iz bogate karijere. Svojevremeno najtalentovaniji igrač Evrope u svojoj generaciji i MVP Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina nije ostvario karijeru kakva se očekivala, a djelimično za svoje neuspjehe krivi i legendarnog selektora Dušana Ivkovića.

Nakon što je ispričao kako je zbog košarke i pritiska koji je imao završio na klinici "Laza Lazarević", Labović je film premotao unazad i prisjetio se detalja sa početaka svoje karijere. U javnosti je ostao gorak ukus zbog sukoba koji su svojevremeno imali Dragan Labović i selektor Dušan Ivković, a zbog kojeg se bivši košarkaš FMP-a iz Železnika otvorenim pismom obraćao javnosti.

"Meni nije uopšte žao. Znaš koliko sam ja kivan na ovu košarku ovdje... Na baš takve nadobudne kakav je on. Ali dobro, nećemo da pričamo o tome sad", rekao je Dragan Labović i vratio se na istu temu. "Što se tiče nekih drugih stvari... Ko si bre ti da određuješ nekome pravac, nešto?"

Iako nije izgovorio ime, djeluje da je nekadašnji košarkaš govorio o problemima koje je imao sa nekadašnjim selektorom nacionalnog tima Dušanom "Dudom" Ivkovićem. Kao jedan od najtalentovanijih igrača u srpskoj košarci Labović je bio pozvan od strane selektora Zorana "Moke" Slavnića na Evropsko prvenstvo 2007. godine, ali u narednim godinama za njega nije bilo mjesta.

Novi selektor izostavio ga je sa spiska 2008. godine, što je Labović kasnije pominjao kao nepravdu. Takođe, Dragan Labović je 2012. godine pozvan na širi spisak pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i sa njega je otpao nekoliko nedjelja kasnije, što je izazvalo pravi mali medijski rat u srpskoj košarci.

"Imao sam svoj ritual, pošto nisam imao reprezentaciju odem u Leskovac i treniram tegove, ojačam muskulaturu, napunim se energijom i kroz klupske pripreme odradim trčanja. Dočekam sezonu tip-top. Meni lijepo kaže bivša žena 'otkaži to, nećeš uspjeti, treba da me čekaš u Beogradu poslije porođaja, nemam nikog'. Ma neeee, kakvi da otkažem, znaš šta je reprezentacija za mene. Ja njemu kažem pred pripreme 'samo mi daj dva-tri dana da budem uz nju'. Ona je Ruskinja, sama ovdje. Moraš da nađeš konekciju. Mislim da mi je poremetilo malo brak, jedno 50 odsto sam se razveo zbog toga. Znaš kakve su Ruskinje, njima to znači. Ma svakoj ženi znači da je sačekaš, da joj kupiš cvijeće, da joj se nađeš tri-četiri dana, pet. Međutim, Mile, trebalo je da odustanem od košarke", zaključio je Labović.

Sukob Labović - Ivković!

Nekoliko nedjelja nakon što je precrtan sa spiska Dragan Labović je javnosti dostavio pismo u kojem komentariše odluku selektora Dušana Ivkovića da ga ne uvrsti na konačan spisak igrača pred kvalifikacije. Srbija nije igrala Olimpijske igre 2012. godine, već se tokom ljeta pripremala za novi kvalifikacioni ciklus pred Evropsko prvenstvo, na kojem je kasnije učestvovala - bez Dragana Labovića tokom čitavog ciklusa. Ovako je on odreagovao na to:

"Gospodine Ivkoviću, ako ste mislili da vam neću odgovoriti na vaš komentar kako sam dugo slavio rođenje djeteta, grdno ste se prevarili. Odgovoriću vam sočno, jer mi karakter ne nalaže drugačije. Smatram da je prirodno da se svaka prinova proslavi. Nisam je slavio pred pripreme, nego u toku priprema, ali vam opraštam jer ste čovjek u godinama. Moje slavlje i nije neki problem, jer je bilo samo jednom, a raspitajte se kako vaši igrači proslavljaju iz karantina skoro svaki dan kad se spremaju za velika djela"

nekadašnji košarkaš Dragan Labović, reprezentativac Srbije.

"Vratio bih se malo na dešavanja iz 2008. godine, kad je sve i počelo. Bio sam najbolji strijelac Jadranske lige i najbolji igrač svakog mogućeg prvenstva, ali nisam imao mjesta u tada vašoj reprezentaciji sastavljenoj iz jedne menadžerske agencije. Te 2008. digli ste cijenu mnogima koji to ne zaslužuju, a meni spustili".

"Devedeset posto njih je kroz tu akciju uzelo milione. Hvala Bogu i ja sam, ali mimo te akcije, mimo te jedne menadžerske agencije i vašeg urgiranja i zvanja po Evropi kako igrači moraju da igraju. Moje mišljenje je da ste neuspješan trener. Mislim da uopšte niste trener, nego da ste košarkaški filozof. Uzeli ste dvije Evrolige, potrošili 970 miliona evra", rekao je tom prilikom Labović.

"Dok ste vi na čelu reprezentacije, ništa se neće promijeniti - lopta će uvijek biti kod Teodosića, koji će da doda Krletu i to je cijela igra. Ostali su kao maskote pored terena. Predlažem vam da ubuduće šetate Kalemegdanom, čitate 'Politiku', čuvate golubove... Ja ću i dalje da budem debeo i da igram po 25–30 minuta i zarađivaću mimo vašeg marketinga", napisao je tom prilikom Labović.

Duda Ivković nije odgovorio!

Selektor Ivković je nakon kontrolnog meča protiv Ukrajine odlučio da sa šireg spiska precrta Nemanju Jaramaza i Dragana Labovića, pa su kao kandidati za nacionalni tim ostali 14 košarkaša u punom takmičarskom ritmu, odnosno Aleksandar Rašić i Nenad Krstić koji su bili povrijeđeni u tom trenutku.

Duda je objasnio svoju odluku o precrtavanju Labovića iz nacionalnog tima. "Poslije analize dosadašnjeg dijela rada i potreba tima odlučili smo da se zahvalimo Draganu Laboviću i Nemanji Jaramazu. Oni ostaju kandidati za nastup u kvalifikacionim mečevima jer se nalaze na spisku koji smo predali FIBA. Takođe, radom, zalaganjem i ponašanjem na pripremama, opravdali su poziv u reprezentaciju i dokazali da na njih možemo računati u budućnosti", zaključio je Ivković.

Iskusni košarkaški stručnjak, koji je u tom trenutku sjedio na klupi nacionalnog tima, nije komentarisao javni istup Dragana Labovića i njegovo saopštenje za javnost. U kvalifikacijama koje su se igrale od polovine avgusta do polovine septembra za Srbiju su igrali Miloš Teodosić, Aleksandar Rašić, Milenko Tepić, Ivan Paunić, Nemanja Nedović, Marko Kešelj, Nemanja Bjelica, Duško Savanović, Milan Mačvan, Zoran Erceg, Vladimir Štimac, Nenad Krstić i ostali košarkaši, pošto je tim mogao da se mijenja pred svaku utakmicu.

Klub kaznio Labovića

Zbog istupa u javnosti, Dragan Labović je kažnjen - ne od Košarkaškog saveza Srbije već od ruskog kluba za koji je nastupao u tom trenutku. Kako je istakao u podkastu kod Mileta ilića, Laboviću je u Rusiji rečeno da "nije njegovo da se miješa u struku", pa je "udaren po džepu" u ekipi Nižnjeg Novgoroda za koju je igrao.

Tadašnji trener Dragana Labovića u Rusiji bio je Zoran Lukić, sadašnji trener tog kluba, ali i selektor reprezentacije Rusije. Novčanu kaznu koju je dobio u ruskom klubu Labović je u podkastu opisao kao "džeparac", ali je svakako to bio neobičan gest jer je on komentarisao situaciju u nacionalnom timu. Tih dana se moglo pročitati i da bi Labović automatski bio otpušten da je u pitanje doveo odluke koje donosi trener njegove ekipe.