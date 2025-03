"Gudurić mi je jedan od omiljenih": Marko obradovao Zvezdu i Partizan, Amerikanac uživao

Marko Gudurić ključni čovjek u pobjedi Fenerbahčea nad Parizom.

Košarkaši Fenerbahčea savladali su Pariz u odloženom meču 17. kola Evrolige, a nakon te utakmice kompletirana je tabela i sada znamo plasman pri vrhu. Djeluje da je pobjeda turskog tima, za koju je najzalužniji srpski košarkaš Marko Gudurić, prijala Crvenoj zvezdi i Partizanu. Beogradske ekipe će se do posljednjeg kola ligaškog dijela takmičenja boriti protiv francuske ekipe i sada imaju sasvim dobre šanse da završe ispred nje na tabeli!

Zvezda trenutno ima isti broj pobjeda kao Pariz, ali i dvije pobjede protiv novajlije u Evroligi koji je mjesecima smatran za najprijatnije iznenađenje u sezoni. Partizan je samo jednu pobjedu iza, a do kraja ligaškog dijela ima sedam kola u kojima oba srpska tima mogu da se izbore za bolju poziciju od Parižana.

Ukoliko to bude slučaj, crveno-bijeli i crno-bijeli će moći da zahvale Marku Guduriću, koji je bio najefikasniji igrač Fenerbahčea, ali i strijelac odlučujućih poena. "Gudurić je jedan od mojih omiljenih evroligaških igrača", napisao je Džeron Blosomgejm na društvenoj mreži "X" nakon još jedne sjajne partije srpskog reprezentativca.

Na 12 sekundi do kraja meča Marko Gudurić je pogodio za 84:80, a zatim je iskoristio i dodatno slobodno bacanje jer je pri polaganju iznudio faul. Bili su to prelomni momenti meča - iako je Pariz tim koji može brzo da rješava napade, do kraja četvrte dionice nije bilo dovoljno vremena da unesu rezultatsku neizvkesnost u ovaj meč.

Turski tim je sačuvao prednost na svojoj strani, a pobjedom je došao u dobru poziciju da na kraju ligaškog dijela sezone zauzme drugo mjesto i povoljnu poziciju pred plej-of. sigurno je da tim Šarunasa Jasikevičijusa ima ambicije i da se nađe na Fajnal-foru, a to će im lakše ići ukoliko budu dobro plasirani.

