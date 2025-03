Partizan je ispred Crvene zvezde u Evroligi: Objavljene nove projekcije za plej-of, ovako stoje stvari

Projection to EL Playoffs/Play-in as of R27/34@EuroLeague



Top 4

Olympiacos : Top 4 in all 10k simulations

Panathinaikos and Fenerbahçe : >70% chance for Top 4

Monaco : Marginally higher chances than teams below



Top 6

Close battle for Top 6 and…pic.twitter.com/tW58adMECC