"Ljudi, stvarno mislite da u Evroligi može tako?": Željko Obradović tražio od novinara da ne očekuju čuda

Trener Partizana oglasio se poslije pobjede protiv Baskonije

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Partizana Željko Obradović pohvalio je nastup svog tima u pobjedi protiv Baskonije, u kojem su crno-bijeli u prvom dijelu meča "pregazili" Špance, a u drugom do završnice odbijali napade rivala.

Bio je upitan za pad u igri svog tima na konferenciji za novinare.

"Prvi tim na tabeli Olimpijakos ima najbolju koš-razliku, a drugi je Partizan. Nemam šta da objašnjavam, to je to. Evroliga je to, svi znaju da igraju i nije iznenađenje kada se pojavi igrač kao što je (Markus) Hauard, sposoban da ubaci trojku sa 15 razlike. To nije problem koncentracije, već kvaliteta protivničkog tima. Oni znaju da igraju i bore se i boriće se do kraja. Nije ništa neuobičajeno da u toku utakmice imate padove. Bitno je da je moja ekipa igrala izuzetno dobro u prvom poluvremenu, treću četvrtinu malo slabije, ali sve ostalo - izuzetno sam zadovoljan", rekao je poslije utakmice Željko Obradović.

Kako komentariše rolu Ajzeje Majka u završnici? Dao je jako važne poene da odbije ofanzivu gostiju iz Vitorije.

"On se posljednji priključio jer je imao problem leta, igrao je gdje je igrao za svoju reprezentaciju i nastupio je sa jednim treningom, ali znali smo da će biti jako bitan s obzirom na njihove igrače na poziciji 'četiri'. U prvom dijelu igrao je 10 minuta i sa njim na terenu imali smo 'plus 22' i to sam rekao igračima. Poslije je ušao u rješenja koje nisu dobra, a onda kada je stao, pa napravio prodor, izbacio Dejvisu na šut za tri poena, pa sam ubacio trojku... Tačno je da ga čekamo, a iz meča u meč će igrati bolje. Nije stvar u tome da li će pogoditi ili promašiti, stvar je u odlukama. Kada smo igrali najslabije, naše odluke bile su slabe i u tome je bio problem".

Željko Obradović je pohvalio i nastupe Vanje Marinkovića i Alekseja Pokuševskog.

"Vanja je kapiten tima i naravno da je i te kako potreban. Nije bilo lako da odigra ovako poslije povrede i da onako odigra Kup, preko mojih očekivanja. To je sve mentalna snaga, a pauza mu je dobro došla da se vrati. Bitan nam je u svakom pogledu. Brendon je drugi kapiten, ali Vanja je Vanja... Što se tiče Pokuševskog, ista je priča kao i Majk. Kada radi ono za šta je sposoban, to je izvanredno".

"Ljudi, ne očekujte čuda"

Bio je upitan i da li je pad u igri posljedica "mentaliteta".

"Ljudi, ne očekujte čuda. Dobili smo četiri meča na strani skoro 80 razlike. Stvarno mislite da u Evroligi može tako? I sad ja ne bi trebalo da budem zadovoljan ovim što smo dobili? To nije stvar mentaliteta, već kvaliteta protivnika, njihovog ponosa, toga da hoće da se vrate sa 20 razlike... To nema veze sa mentalitetom, već sa odlukama igrača. Ponese ih lopta, kontranapad... Umjesto da stanemo, hoćemo lak koš, prvo rješenje hoćemo, a to znači izgubljena lopta", objasnio je Obradović i dodao:

"Ne možemo da očekujemo da će stalno da bude 20 razlike i da ćemo stalno da dobijamo. Bio bih zadovoljan da sve dobijamo sa pola koša. To je Evroliga, znate šta nas očekuje. Najmanje što možemo da radimo je da vjerujemo u sebe i da probamo da se borimo do kraja, pa da vidimo gdje ćemo da završimo".

Pred crno-bijelima su u naredne dvije nedelje veliki izazovi, gostovanje lideru Olimpijakosu, pa Barseloni.

"Odigrali smo veliki dio meča veoma dobro, moramo da vidimo zašto je naša koncentracija na strani veća, a imaćemo gostovanje najboljem timu Evrolige, potom Barseloni... Izuzetno teška gostovanja, a na nama je da se pripremimo. Da Frenk (Nilikina) počne da trenira sljedeće sedmice, Bonga će u ponedjeljak imati kontrolu, pa ćemo vidjeti odluke u odnosu na njih, da li će moći da treniraju ili ne, mada su i to samo dva-tri treninga i pitanje je koliko mogu da se spreme u tom periodu".

Pred crno-bijelima je u subotu novo putovanje - na meč protiv Krke u nedjelju od 18 časova.

"Sutra ujutru u pola šest se skupljamo ovdje da putujemo za Ljubljanu jer igramo u nedjelju. Ko će od igrača da zaspi kad, imaćemo po dva-tri sata sna. Stići ćemo u Novo Mesto rano, pa će imati šansu da se odmore. Neprospavana noć za svakog čovjeka iziskuje vrijeme da se vratiš u normalu, ali dobro je da ćemo imati slobodan dan i da ćemo u miru da se spremamo za Olimpijakos".

(MONDO)