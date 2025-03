"Željko, zaslužio si to, ali si zaštićen": Obradović saslušao Bilića i ovako mu odgovorio

Slaven Bilić je rekao Željku Obradoviću da igrači danas dolaze u Partizan zbog njega i da je "zaštićen" zbog svoje velike karijere, na šta je trener objasnio da je klub iznad njega i da takav luksuz sebi ne može da dozvoli.

Hrvatski fudbaler i trener Slaven Bilić ugostio je najtrofejnijeg evropskog košarkaškog trenera Željka Obradovića u svojoj emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" i pokušao je od njega da dobije interesantne odgovore koji zanimaju navijače, ali istovremeno da od njega nauči i stvari koje bi mogao da primjeni u svojoj struci.

Tako je Obradović, između ostalog, ispričao i kako je uvijek otvoren i spreman da uči i napreduje i u sedmoj deceniji života, a Bilić je želio da napravi paralelu sa mlađim trenerima koji tek sada dolaze na veliku scenu.

Uzeo je za primjer fudbalskog trenera Rubena Amorima, koji je jesenas stigao u Mančester junajted i uprkos tome što je bio hvaljen i obožavan u svom rodnom Portugalu, za njega nema strpljenja od kada je preuzeo tako veliki klub koji je u krizi. Zato je Obradović upitan da prokomentariše kako gleda ka mlađim kolegama koji nemaju "kredit" i koji moraju da se dokazuju dok ne dođu do željenog poštovanja, uz sva "saplitanja" medija, na šta je imao vrlo zanimljiv odgovor.

Šta je to Bilić pitao Obradovića?

Željko Obradović trener Partizana

"Tvoja pozicija je takva...", počeo je Slaven Bilić vrlo dugačko i temeljno pitanje: "Igrači hoće da dođu kod tebe, hoće trofeje, hoće da napreduju, hoće da osjete šta je to s tobom. Ti si se lansirao na vrh i gore si. Zaštićen si. Zaslužio si ti to sve, ali si zaštićen. Ne može ti niko ništa u startu, do neke granice naravno, ni igrač, ni agenti, ni predsjednik, ni mediji nisu baš da će se usuditi... Navijači, naravno da te obožavaju. Krv, suze i znoj i sve to. Ali, probaj se staviti u glavu nekog drugog trenera".

"Tipa, Ruben Amorim iz Mančester junajteda? Frajer došao iz Portugala gdje je osvoio sve kraj Benfike i Porta. Znači top. Došao je tamo i loše je počelo, on izjavi da mi smo najgori Mančester junajted u istoriji. To je masakr, to je bacanje igrača pod autobus, to je priča o psihologiji... Može li u ovo vrijeme jedan trener tako vladati suvereno kao ti?", pitao je Bilić.

Pažljivo je saslušao Željko Obradović ove riječi, pa napravio malu pauzu nakon koje je takođe imao dugačak odgovor: "Samo jednu stvar da ti objasnim.... U zadnje tri godine igrači ne odlaze zbog mene, nego zbog Partizana. Ja im kažem, samo vi sad uzmite i pogledajte gdje dolazite. Znam ja ko sam ja. Znam ja da kada pričam s njima da sam direktan i da kada nešto obećam, da ću da ispunim. Kažem im samo da pogledaju malo utakmice Partizana. Pogledajte atmosferu. Bilo koji igrač koji je došao u posljednje četiri godine bio je presrećan jer je igrao. Mi smo najgledanii klub na svijetu. Takva ljubav ne postoji i ja zaista stvarno mislim da je Partizan u tom specijalnom svijetu", poručio je Obradović.

Bilić odgovorio: Željko, bilo je toga i prije?

Hrvatski trener Slaven Bilić razumio je šta priča Željko Obradović, ali je mislio da je preskroman u svom izlaganju, tako da je podsjetio da je "toga bilo i prije", da navijači nisu tu samo u posljednje četiri godine, tako da i dalje smatra da je takvo trenersko ime pomoglo crno-bijelima da potpišu igrače.

"Jeste, ali bila su druga vremena... Bila je pauza, pa nismo igrali Evroligu, ali se to promijenilo u zadnje tri godine. Bilo je naravno i kada je Dule Vujošević bio trener, bilo je utakmica koje su bilo čudo. Nije to samo moja zasluga, to je zasluga navijača Partizana koji prave Partizan time. Na ovo direktno pitanje da odgovorim, mislim da čak ni ja ne smijem da dozvolim sebi tu vrstu luksuza da mislim da sam nezamenljiv i nedodirljiv", rekao je Obradović.

"Samo što ja sebi nikad nisam dao za pravo da mogu da radim drugi posao sem ovoga koji radim. Ja sam trener, u jednom klubu, koji je sada Partizan, a prije toga je bio Fenerbahče, Panatinaikos... Svi imaju uloge i funkcije. Zna se šta radi predsjednik. Imaju sportski sektor, upravu, portparola, zna se šta ko radi. Ja sam trener. Naravno da to iskustvo koje imam može da im pomogne ako me pitaju. Ja sam spreman da razgovaram. I radio sam tako sa ljudima koji su i te kako mnogo ozbiljni u svojim profesijama, da se ne vraćam na braću Janakopulos, koji su me zvali starijim sinom i tako dalje. Ali, sam isto sa njihove strane dobio povjerenje da im neke stvari objasnim i ukažem kako treba da radimo".

Kako Obradović reaguje na kritike?

"Šta hoću da kažem, trener mora da bude posvećen onome što je njegov posao i da se ne miješa, odnosno da što manje miješa u druge stravi. Nije njegovo da se bavi time da li ga napadaju novinari, da li ga razapinju, da li su protiv njega jer su možda navijači protivničkog kluba. Živimo u takvom vremenu kada vladaju ljubomora i zavist... Ja to znam i ne bavim se time. Bavim se sobom, stručnim štabom i igračima. Ljudi koji su najvažniji su navijači, ali nema udvaranja njima. Vi ste navijači, možete da kritikujete, dobrodošli ste, to nas motiviše ali tu počinje sve i završava se. Ne prelazimo granicu trenerskog posla", zaključio je Žoc.

Slaven Bilić ga je pažljivo saslušao i poručio: "Bravo, da", prije nego što su prešli na drugu temu odnosa sa igračima u kojoj je Obradović objasnio da je uvijek pošten prema svojim igračima i da oni to znaju, tako da čak i kada odu u drugi klub redovno ostanu u dobrim odnosima i pitaju ga za savjet.

Tokom ovog interesantnog intervjua, Željko Obradović se takođe dotakao i teme Nikole Jokića i ispričao je anegdotu koja mu je ostala urezana u sjećanju, pošto je Somborac uspio da ga ostavi bez teksta prilikom jednog razgovora u Opatiji.