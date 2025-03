Obradovića pitali za Mijata i Zvezdu, samo se okrenuo: "Ovo je Partizan, zar ne?"

Željko Obradović dobio je pitanje o rođendanu Crvene zvezde i posjeti Predraga Mijatovića svečanoj proslavi.

Predrag Mijatović pojavio se na proslavi 80. rođendana Crvene zvezde i to je izazvalo veliku pažnju medija. Najviše zbog činjenice da je jedan od glavnih ljudi u Partizanu i da radi na oporavku kluba iz Humske. O tom detalju je upitan i trener košarkaškog kluba Željko Obradović.

Odmah je stavio do znanja da se on ne bi pojavio na toj proslavi. U izjavi koju je dao ispred stadiona fudbalskog kluba se u jednom momentu okrenuo i ka stadionu. "Nemam šta da komentarišem, Partizan, je l' tako? Na proslavi Partizana bih bio. Veliki jubilej Crvenoj zvezdi, čestitam joj na velikom jubileju, to je to. Mi smo Partizan", jasan je Obradović.

Još jedan detalj za koji je dobio pitanje bio je u vezi intervjua koji je dao Slavenu Biliću u emisiji (Ne)uspjeh prvaka, kada je rekao da je u jednom trenutku podnio ostavku i da ga je predsjednik kluba zvao da se predomisli. Ispostavilo se da to nije bilo u periodu kada je preuzeo Partizan.

"To nema nikakve veze sa Partizanom, to je bilo kada sam bio u Fenerbahčeu. Uživao sam u razgovoru sa Slavenom. Taj intervju nisam gledao niti se sjećam svih detalja, ali ovo znam da je to bilo za Fenerbahče. Ne sjećam se tačno koja sezona, negdje pri kraju", zaključio je Obradović.

Obradović o prisustvu Mijatovića na Zvezdinom jubileju i povređenim igračima - Čestitke Crvenoj zvezdi, mi smo Partizan, Nilikina i Bonga nisu spremni ️#kkp#kkpartizanpic.twitter.com/WvoJruwaOd — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs)March 6, 2025

