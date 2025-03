"Što ga Željko ne bi puštao da igra?": Javio se otac Partizanovog bisera, traži da ljudi jedno shvate

Otac Tristana Vukčevića pričao je o Partizanu, NBA ligi i svom sinu...

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Tristan Vukčević otišao je iz Partizana kako bi probao da se izbori za mjesto u NBA ligi. Uradio je to u finišu prošle sezone i obeštećenje od njegovog odlaska srpski klub podijelio je sa Real Madridom. Poslije svega toga javio se njegov otac i bivši košarkaš Dušan Vukčević.

Ni njemu se ne sviđa da sluša priče o tome kako njegov nasljednik nije dobio pravu šansu kod Željka Obradovića, kako je mogao više i slično. Želi da stavi tačku na sve te spekulacije. "Igrao je u ABA dosta, u Evroligi ga je Željko puštao koliko može. Pa nije to priča 'Ne pušta ga Željko da igra'. Što ga ne bi puštao ako vidi da je spreman? Pričam ovo da bi ljudi razumjeli na pravi način. Hajde malo da budemo iskreni. Da se ne priča...", rekao je Dušan Vukčević u intervjuu za "Merdiansport".

Pratio je i gledao svog sina dok je igrao u crno-bijelom dresu. "Bio je tu, snašao se koliko je mogao. Bio je mlad, igrao je koliko je mogao. Svi su očekivali više od njega odmah, ali centri od 215 centimetara sazrijevaju kasnije, druga su tijela, poluge, mišići. Bek od dva metra je već sa 18 godina spreman da bude igrač. U Evroligi su košarkaši jaki kao životinje, moraš da budeš senior fizički da bi mogao da se nosiš sa njima, još su oni klinci da budu vođe."

"U NBA je druga priča"

Trudi se Dušan da isprati oba svoja sina, Tristana koji je u NBA ligi i igra za Vašington i mlađeg Filipa koji je u Peristeriju (Grčka). Tristan je dobio šansu u Vizardsima, pokazao se dobro, mada ga nema u posljednje vrijeme na parketu. "Osjeća se super, našao je svoje mjesto, ušao u program njihov. Igračima je tamo sve olakšano, takva je organizacija, zato je i najbolja. U posljednja dva mjeseca počeo je da igra, bio je i malo povrijeđen i mučio se sa koljenom, ali se izliječio u potpunosti. Nema u Americi onoga u Evropi da ti kažu 'uzmi voltaren i idi na teren' kad ti nije dobro. U Americi moraš da budeš 100 odsto oporavljen da bi igrao. Tristan tamo izvrne zglob i ne može dugo na teren, mi smo navikli da poslije takve povrede budeš za 5-10 dana opet na terenu. Tamo ulažu u zdravlje, tijelo i um, štite tebe, ali i svoj proizvod", kaže Dušan.

Pričao je i o samim uslovima koje ima tamo. "Tristan je ušao u rotaciju, trajaće, daj Bože do novog ugovora. Igraju svaki drugi dan, treninge praktično sam radiš, dvorana ti je otvorena do tri ujutru, imaš sve uslove, teretanu, teren, restoran. Što se Filipa tiče on je junior, 2008. godište. Peristeri ima jednu od najboljih akademija u Grčkoj, počeće uskoro da igraju nacionalne turnire. Gura, razvija se. Krilo je, visok je 202 centimetra", zaključio je Vukčević.