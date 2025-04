"Samo ovo ću vam reći o Nikoli Jokiću": Poruku trenera Denvera moraju da čuju svi u NBA

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman govorio je o Nikoli Jokiću nakon pobjede nad Hjustonom.

Denver je pobijedio Hjuston pa će u prvu rundu plej-ofa ući sa ulogom nosioca. Tim Nikole Jokića trijumfom je obezbijedio četvrtu poziciju na Zapadu, a ostali rezultati odlučili su da im protivnik bude ekipa Los Anđeles Klipersa. Gledaćemo okršaj Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića, ali tek nakon što igrači Denvera dobiju nekoliko slobodnih dana za odmor pred plej-of.

To je najavio trener Dejvid Adelman, koji je na konferenciji nakon posljednjeg meča u sezoni govorio o sprskom košarkašu. U veoma opširnom izlaganju novi trener ekipe iz Kolorada pričao je kako Nikola Jokić treba da bude primjer svakog mladog igrača zbog načina na koji igra košarku, ali i zbog toga koji je posvećen sportu u kojem je najbolji na svijetu.

"Ovo ću vam reći... Bio sam okružen posebnim igračima, ali nikada nisam vidio košarkaša kakav je Nikola Jokić. Rad koji on ulaže, a koji ljudi ne vide dok trenira, samoinicijativan lični razvoj, njegova sistematičnost, profesionalizam, bez preskakanja koraka, bez gubljenja ijedne sekunde... On je bez dileme najimpresivniji košarkaš kojeg sam ikada vidio i to uključujući sve segmente. Imao sam prilike da vidim kakav je on na slobodan dan, šta radi sa svojim tijelom. On je tako dobar primjer mladim košarkašima koji dolaze, ne samo zbog načina na koji igra košarku. Njegov intenzitet da ostane na tom visokom nivou, a mislim da svi znamo da je u životu, štagod radite dobro, teško da ostanete na visokom nivou. Za bilo koga, kakve god da su vam osobine. Nikola Jokić ima talenat koji nije sa ovog svijeta, a svih ovih godina održava taj nivo. Nemojte da vam to dosadi jer će u jednom trenutku nestati, a prilično je impresivno gledati ga", rekao je Dejvid Adelman nakon posljednje ligaške utakmice u sezoni.

Adelman je pet godina radio kao trener u stručnom štabu Minesote, zatim je jednu godinu bio u Orlandu, a već osam godina radi za Denver - prvo kao pomoćnik Majkla Melouna, a od pre nekoliko dana i kao prvi trener tima. sin je slavnog Rika Adelmana koji je vodio najbolju generaciju Sakramento Kingsa i trenirao srpske košarkaše Divca i Stojakovića.

Zbog svega toga jasno je da Adelman ima bogato iskustvo u NBA ligi i da zna o čemu priča kada pomene kvalitete Nikole Jokića. Iako je prvi trener ekipe tek nekoliko dana i u tom poslu tek treba da dostigne zenit, Adelman je tokom svih prethodnih sezona bio veoma blizak sa Jokićem i to mu je omogućilo da nauči mnogo o srpskom košarkašu.

Ispratio je Adelman svaku od Jokićevih MVP sezona, bio tu kada je Denver osvojio prvu titulu u istoriji franšize, a istorijsku sezonu sa tripl-dabl prosjekom za srpskog košarkaša obilježio je i preuzimanjem uloge prvog trenera. Koliko god da je Majkl Meloun zaslužan za nevjerovatnu NBA karijeru centra iz Sombora, jasno je da u tim uspjesima ima i Adelmanovog doprinosa.