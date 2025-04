Jokić ima tripl-dabl u prosjeku, ali jedno nije uradio: Ne žele da mu daju MVP trofej, a uspio je nemoguće

Iako je uspio Nikola Jokić da dođe do tripl-dabla u prosjeku sva je prilika da neće dobiti MVP nagradu. Takođe, na kraju neće imati 30 poena u prosjeku.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je imao nevolju što je njegov tim previše lako dobio Hjuston Rokitse, pa je ostao bez prosjeka od 30 poena po meču ove sezone. Dugo je jurio da ima 10 asistencija po utakmici i to je uspio, ali falilo mu je da postigne 47 poena kako bi došao do 30 poena po utakmici.

Na kraju je tim iz Kolorada bio bolji od Rokitsa 126:111, ali realno već polovinom treće četvrtine kada je prednost otišla na preko 30 poena razlike Jokić je smanjio gas. Završio je utakmicu sa 18 poena što je 29 poena manje od potrebnih 47 za prosjek od 30 poena.

Sigurno je da Jokića takve brojke ne zanimaju i dok bi se većina NBA igrača svojski potrudila da dođe do prosjeka, nije Jokić potrošio nimalo snage na to. Somborac će svakako imati poenterski najbolju sezonu u karijeri pošto je prethodno to bila sezona 21/22 sa 27,1 poenom po meču.

Tripl-dabl prosjek, ali ništa od nagrade?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prvi put će imati i tripl-dabl prosjek u sezoni pošto je do sada imao "problem" sa asistencijama. Nije nikada imao dvocifren broj asistencija po meču, u šampionskoj sezoni 22/23 je najbliže tome stigao sa 9,8 dodavanja po meču, ali sada je uspio. Ipak, teško da će četvrti put u karijeri uspjeti da bude MVP NBA lige. Iako ima tripl-dabl u prosjeku sva je prilika da će kanadski bek iz redova Oklahoma Siti Tandera Šej Gildžus Aleksander biti MVP ove sezone.