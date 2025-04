"Taktika za Jokića? Pustiti ga da mi da 40 poena": Ivica Zubac se osjeća beznadežno protiv Srbina

Ponovo ćemo gledati duel Nikole Jokića i Ivice Zupca, a interesantno je kako je Hrvat prije nekoliko godian ispričao da je uzalud što se spremi za njega - uvijek je beznadežno. Možda je zato nekad bolje pustiti da postigne 40 poena.

Denver će u subotu (21.30) početi plej-of rundu protiv LA Klipersa, a svi će gledati ka duelu u reketu - najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić imaće zadatak da "pokvari" sezonu Ivice Zupca, hrvatskog centra koji je u konkurenciji za igrača koji je najviše napredovao ove godine.

Njih dvojica već godinama u NBA ligi imaju zanimljive duele, znamo koliko Ivica Zubac poštuje Jokića, a prije nekoliko godina je u podkastu "Inkubator" ispričao da je svaka analiza i priprema za Somborca - uzaludna.

"Možeš ti gledati njegove poteze iz prethodnih utakmica, u koju stranu ide, šta najviše voli da radi, koji okret... Ali kad dođe utakmica to se dogodi i onda nemaš puno vremena za razmišljanje", otkrio je Zubac prije tri godine, a i dan-danas isto to važi, pošto je Jokić sada sa šutem za tri poena još raznovrsniji nego ikada.

"On je sigurno jedan od najtežih za čuvanje. Sve vrijeme misliš da igraš dobro odbranu protiv njega, stalno misliš kao dobro je i onda on postigne šut preko tebe koji je pretežak, ali koji on pogađa. Jednostavno kako Amerikanci kažu dobra odbrana, ali bolji napad", dodao je košarkaš Klipersa koji je svjestan toga da ne može da mu parira, tako da je ispričao da nekada nije loša ni drugačija taktika.

Kako zaustaviti Jokića?

Košarkaš Denvera Nikola Jokić.

Nije da takvu taktiku nisu isprobali već neki, poput Lejkersa ove sezone, a vidjećemo da li će i Klipersi na taj način probati sada da zaustave Nikolu Jokića.

"Teško možeš šta bolje da uradiš, ali on je toliko talentovan da mislim da nema nikog u NBA koji može da ga čuva. A onda kad odeš da ga udvojiš vidi sve na terenu, ima u prosjeku 10 asistencija, naći će otvorenog igrača uvijek. Nekad je bolje da ga pustiš da postigne 40 poena, nego da spakuje 15 asistencija. Moraš da izabereš šta će da te ubije", dodao je Zubac tada.

"Koliko se družim sa Jokićem? Dosta više naravno sa Hrvatima, uvijek izađemo na večeru ili idemo jedan kod drugog kući kad igramo, uvijek se družimo. Ali sa Jokićem sam isto dosta zbog istog agenta i obojica smo igrali u Megi. On je stvarno lik sa kojim se lako sprijateljiti. Imamo neke zajedničke teme izvan košarke i stvarno je sa njim lako. Kad imamo zagrijavanja dva sata prije utakmica tu se ispričamo".