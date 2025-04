"Bogdan više nikad neće plaćati večeru": Zubac poslije partije za istoriju otkrio šta je zahtjevao od Bogdanovića

Košarkaš Los Anđeles Klipersa Ivica Zubac zahvaljujući Bogdanu Bogdanoviću pisao prvi tripl-dabl u karijeri

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U tome mu je pomogao njegov saigrač u Klipersima, kapiten Srbije Bogdan Bogdanović, koji je ubacio ključnu trojku na dodavanje Zubca čime je Hrvat automatski upisao desetu asistenciju. Zubac je u pobjedi Klipersa nad Hjustonom (134:117) dodao još i 20 poena uz 11 skokova, dok je Bogdanović zabilježio učinak od 16 poena, tri skoka i pet asistencija. Poslije meča Zubac je govorio o Bogdanoviću i njegovoj ključnoj trojci na meču:

"Tajron Lu je želio da me zamijeni, ali svi bili u fazonu: "Ne"! Poslije me je pitao da li želim da ostanem i rekao sam da želim. Zatim sam Bogdanu rekao da ću mu dodati loptu da šutne, ma šta god se desilo i on je to i uradio", istakao je Zubac nakon meča i zatim poručio Bogdanu:"Bogi više nikada će morati da plati večeru, drago mi je da je pogodio. On je igrač za velike šuteve", istakao je hrvatski centar nakon istorijskog tripl-dabla.

Ivica Zubac postao jedan od najboljih centara u NBA

Zubac je odrastao u Splitu, gdje je i počeo da trenira košarku. Kasnije je prešao u Cibonu, napravivši ozbiljne korake na startu seonirske karijere. U februaru 2016. godine postao je član Mege. Pravo nastupa je stekao u KLS-u, gde je za 22 minuta na parketu, u prosjeku bilježio 10,9 poena i 5,1 skok.

Ivica Zubac o istorijskom tripl-dablu Izvor: Youtube/HoopsChef

Nakon toga je uslijedio NBA draft na kome je Zubac od strane Los Anđeles lejkersa izabran kao 32. pik. Početkom jula je i potpisao trogodišnji ugovor sa Lejkersima. Nakon Lejkersa slijedi selidba u redove Klipersa u kojima je vremenom postao startni centar tima. U NBA ligi je do sada odigrao 582 utakmice i ima učinak od 10,2 poena po meču, osam skokova i 1,4 asistencije.