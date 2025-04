Bivši saigrač Nikole Jokića otkrio šta se desilo u Denveru: Trener je otpušten jer je MVP previše igrao

Ostin Rivers dobro poznaje Denver i trenera Majka Melouna, a sada je govorio o njegovom otpuštanju.

Izvor: Youtube/Eye for the game

Denver Nagetsi počinju svoje takmičenje u plejofu NBA lige duelima sa Los Anđeles Klipersima, a nekadašnji plejmejker oba tima Ostin Rivers je istakao da je situacija pred ove mečeve jako komplikovana. Sa jedne strane Klipersi su od dolaska Bogdana Bogdanovića u tim sve bolja ekipa, a sa druge strane situacija u Denveru je jako napeta.

Nedavno je otpušten trener Majk Meloun, a na njegovo mjesto je došao Dejvid Adelman koji je do sada bio pomoćnik. Uspjeli su Nagetsi u finišu da izbore direktan plasman u plejof i prednost domaćeg terena, ali je svejedno na treneru Adelmanu ogroman pritisak.

"To je jako tačno jer ni ja nemam pojma šta ćemo vidjeti. Jako je teška stvar otpustiti svog prvog trenera pred početak plejofa. A još je teža situacija tražiti od trenera Adelmana da bude sila koja će sve to riješiti. Zaista je mnogo tražiti to", rekao je Ostin Rivers kada je od novinara čuo da ne zna šta da očekuje od ove plejof serije.

Ostin Rivers pričao o Raselu Vestbruku

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Mnogo se govorilo o tome da je zapravo razlog otkaza za Majka Melouna to što mu je umjesto Džejlena Piketa startni plejmejker bio Rasel Vestbruk. Kada je promašio zicer za pobjedu Nagetsa nekadašnji MVP riješeno je da se treneru uruči otkaz, a Rivers smatra da to nije pravedno ni prema samom igraču,

"Navodno je razlog za otpuštanje Melouna njega podrška koju je pružao Raselu Vestbruku. On je imao veliku ulogu u Nagetsima, završavao je utakmice. To je ono zbog čega je Kalvin But imao problem sa Malounom, htio je da prestane da Vestbruk bude na terenu na kraju utakmica. A onda kada je promašio to polaganje sve ovo se desilo. Meni je krivo i zbog Rasela Vestbruka. On će biti član Kuće slavnih, a trener je otpušten jer je htio da mu igra? Ne znamo šta da očekujemo u ovoj seriji, ali očekujemo baš dobru košarku."

Ko je Ostin Rivers?

Izvor: Twitter/FTB_VIDS/printscreen

Iako ima tek 32 godine Ostin Rivers je u penziji već dvije sezone. Toko mladih dana u srednjoj školi je bio senzacija, a nakon samo jedne sezone na koledžu Djuk izabran je kao 10. pik 2012. godine. Igrao je za Hornetse i Pelikanse, tri godine za Los Anđeles Kliperse, za Vašington, pa za Hjuton i Nikse. Član Denvera bio je u sezoni 2021/22, a posljednji tim mu je bila Minesota.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:28 Nikola Jokić, Greg Popovič Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)