Trener Denvera ima tri zahtjeva pred plej-of i svi se odnose na Nikolu Jokića

Dejvid Adelman otkrio šta traži od ekipe pred početak plej-of serije protiv Los Anđeles Klipersa (subota, 21.30)

Vršilac dužnosti trenera Denver Nagetsa Dejvid Adelman objasnio je svoj plan za pomoć Nikoli Jokiću u plej-of seriji protiv Los Anđeles Klipersa (od subote u 21.30). Na posljednjem treningu pred početak doigravanja, objasnio je strategiju u tri tačke:

Dati igračima dobar plan Ne reagovati pretjerano Drugi igrači neka šutiraju

Adelman je objasnio šta podrazumijeva pod tim, sa akcentom na treću tačku.

"NBA igrač si, šutiraj, vjeruj u sebe. Ako budemo šutirali, otvorićemo igru Nikoli Jokiću. To je najnesebičnija stvar koju možeš da uradiš. To će pomoći Džamalu Mareju kada ga napadnu 'blic' odbranom, to će pomoći Jokiću kada ga udvoje, utroje, kada su četvorica čuvara na njemu i to znamo. Imamo veliko povjerenje u igrače da će to uraditi i da će biti uspješni", objasnio je Adelman.

"V.D" trenera Denvera, koji je naslijedio nedavno otpuštenog Majkla Melouna, rekao je da jedva čeka da počne serija protiv Klipersa.

"Svlačionica je sada zaista zdravo mjesto zbog momaka koji su tamo. Kao i u životu, kada prolazite kroz mnogo komplikovanih stvari izađete iz njih kao bolja osoba. Sve što mogu da kažem je da ti momci vole da budu jedni sa drugima. Pričao sam i prije ovoga, odigrali smo 82 utakmice, trenirali smo 82 utakmice, pratili ste 82 utakmice... Vrijeme je. Ovdje smo i ovdje smo željeli da budemo. Zaslužili smo ovo i uzbuđen sam zato što ćemo biti u ovakvom raspoloženju, u nadam se ludoj atmosferi naših navijača", kazao je trener Denvera.

Kako je spremao Nikolu Jokića za plej-of?

Poslije velike minutaže praktično kroz čitavu sezonu, Nikola Jokić dobio je u nedjelji odmora pred plej-of šansu da zaista predahne. I nije bio jedini.

Adelman je objasnio da je cilj stručnog štaba bio da preopterećeni igrači napune baterije i da se spreme za borbu u izuzetno snažnoj Zapadnoj konferenciji, koja će dobiti novog šampiona nakon eliminacije Dalas Maveriksa.

"Radili smo dobro cijele nedelje. Igrače morate održavati na drugačije načine. Džamal Marej želi da krene, jer nije igrao u posljednje vrijeme, usporili smo sa Eronom (Gordonom) i Nikolom (Jokićem), čuvamo im noge što je više moguće. Igrači koji nisu morali da prolaze kroz neke vježbe izvlačeni su iz njih, jer nema potrebe. U dobroj smo sada situaciji i tako smo radili jer će igrati mnogo minuta", kazao je Adelman.

Kako spremiti ekipu da pomogne Jokiću?

Adelman je otkrio i koji je savjet dao Jokićevim saigračima. U suštini je veoma prosto - šutiraj kada si sam.

"Pripremamo ga. Na kraju krajeva jednostavno je i najvažnije - šutiraj i vjeruj sebi. Kada prođu 24 sekunde ne možemo da vratimo vrijeme na 14 sekundi i da mu (Jokiću) damo loptu ponovo. To je NBA. Klipersi imaju sjajan tim i to će da oblikuje koliko će dobro da ga čuvaju, da se prilagođavaju. Isto je i nama protiv Hardena i Lenarda. Imamo mnogo sjajnih ideja, ali igramo protiv dvojice sjajnih igrača koji mogu da nađu dobre pozicije na terenu", naglasio je on.

Važan plan i za rezervistu

Pejton Votson (22 godine, 201 centimetar) dobio je posebne instrukcije trenera ako želi da igra što više u plej-ofu.

"Neka igra što jače može, što duže može. Mora da defanzivno utiče na igru. Ako stave centra na njega, mora da bude aktivan u postavljanju blokova. Neka igra iz uručenja i ako bude imao dobru situaciju, neka šutira. Ako napada reket, neka ide do kraja, neka ne bude 'mekan', već neka napadne koš. To što će proći, proći će i drugi igrači", kazao je Adelman.

Serija Denvera i Klipersa počeće ove subote i igraće se na četiri pobjede. Denver će kroz nju pokušati da krene ka finalu pakleno snažne Zapadne konferencije, koju je pretprošle sezone osvojio i postao na kraju šampion NBA lige.

