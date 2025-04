Jokić rekao "ne" i samo okrenuo glavu: Nikad neće naučiti šta važi za Srbiju, a šta za Denver

Nikola Jokić uoči početka NBA plej-ofa objasnio zašto ne osjeća nikakav poseban pritisak pred najvažnije utakmice za Denver. Drugačije je sa Srbijom.

Uoči početka plej-of serije Denvera i LA Klipersa (subota, 21.30) jedan od novinara upitao je Nikolu Jokića da li osjeća poseban pritisak. Jokić je samo rekao "ne" i odmahnuo glavom, stavivši tako još jednom do znanja Amerikancima da su za njega sve utakmice NBA lige iste važnosti, da ne pravi razliku između regularnog dijela i plej-ofa.

Od ranije znamo da košarku ne gleda na način na koji to vidi većina njegovih kolega, tako da je više puta pravio razliku između igranja za Denver i Srbiju: "Razlikuje se... Kada igrate za Srbiju uključeno je više emocija i adrenalina. Čitava država navija za vas i to je san za svakog igrača iz Srbije, da igra za reprezentaciju. Rekao bih da tu ima malo više pritiska. Zapravo, nije to pritisak, više su emocije u pitanju. Svega ima pomalo više", rekao je Nikola Jokić u jednom ranijem intervjuu.

To ne znači da mu do Denvera nije stalo, samo da drugačije gleda na utakmice i to mu zapravo i pomaže da brojke koje je pravio u "lakšem" dijelu sezone - pravi i u doigravanju. "Za mene se ne mijenja ništa u plej-ofu. Idemo da pobedimo. Nema nikakve posebne pripreme", dodao je Jokić na konferenciji za medije.

Šta je Jokić rekao o Zupcu i Bogdanoviću?

Uoči meča sa Klipersima, Jokić je nahvalio tim koji je zaista ostavio sjajan utisak u završnici sezone: "Oni su sjajan tim, igraju sjajno, u posljednje vrijeme imaju opasne igrače i imaju igrače koji su isto tako najbolji u svojim datim ulogama, bilo da ulaze sa klupe ili su starteri. Biće to veliki test za nas, ali smo spremni", rekao je Jokić.

Biće ovo duel i sa Bogdanom Bogdanovićem koji ga je nahvalio, dok Jokić kratko uzvraća: "Mi smo bliski prijatelji, pa će biti zanimljivo", dok takođe hvali Ivicu Zupca koji igra odlično cijele sezone: "Dugo igramo jedan protiv drugog i jako je napredovao. Sada je igrač koji igra i na postu, razigrava, vidi se da je unapredio svoju igru, imaće veću ulogu i odličan je defanzivac. Velik je i može da blokira, igra snažno, tako da će biti težak meč".

Šta je doneo Dejvid Adelman?

Vršilac dužnosti trenera Denvera Dejvid Adelman ostvario je tri pobjede od kada je naslijedio Majkla Melouna, a najavio je već da će mijenjati neke stvari u igri tima, pa će i uloga Nikole Jokića biti nešto drugačija.

Jokić, koji kaže da igra najbolju sezonu karijere i to potkrepljuju brojke, za sada ima leijp utisak o Adelmanu: "Bitno je da se ne boji da proba neke stvari. Voli da podijeli mišljenje s igračima i da im dozvoli da imaju slobodu. Dobar je, otvoren... Svaki trener ima neke svoje principe, Aldeman ti odmah kaže šta je problem i rješava ga. Kaže šta mu smeta do detalja i to počne da s tobom rešava. Bavi se detaljima", dodao je Jokić.

Što se tiče toga da Jokić sve više ima trenersku ulogu i podvikne na saigrače, kaže da novinari primjećuju to - jer žele da primjete i da se ništa nije promijenilo: "Ne znam, ja pet godina pričam, nije to u poslijednje vrijeme. Kada vidim nešto ja govorim. Nije da sam rekao da ću više pričati. Ako vidim nešto, kažem i to je to", zaključio je.