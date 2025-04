Luka Dončić je istakao da želi titulu u novom klubu, tvrdi da Lejkersi imaju šanse.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Lejkersi se spremaju za plej-of fazu, a njihov naredni protivnik biće Minesota. Tim koji je na tabeli poprilično izjednačen sa ekipom Luke Dončića biće prava prijetnja za "jezeraše". Međutim, Slovenac zna koji način igre će pomoći njegovoj ekipi da dođe do pobjede, Dončić vjeruje da ako je njegov tim u potpunosti fokusiran onda će moći da pobijedi svakog i osvoji prsten.

Prvi meč zakazan je za 20 aprila od 02.30 časova, a Lejkersi imaju prednost domaćeg terena. Neće to biti jedina stvar koju će izabranici Džej-Džej Redika morati da iskoriste, biće mnogo važnije da Dončić i Lebron budu na visokom nivou kao i u dosadašnjem toku takmičenja. "Otkad sam došao u ligu, volim da igram pik end rol. Volim da igram protiv centara", spomenuo je momak iz Slovenije na konferenciji za novinare.

Vidi opis "Mi smo tim koji je teško pobijediti": Luka Dončić nikada nije vjerovao u neku ekipu kao u Lejkerse Luka Dončić u Lejkersima Luka Dončić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Lejkersi su znatno poboljšali svoj učinak na tabeli po dolasku Luke Dončića. Osim što su pretekli Denver u finišu takmičenja, Lejkersi na terenu izgledaju uigrano i fokusirano. Zbog toga tim iz Los Anđelesa ima samo jedan cilj - osvajanje titule.

"Naravno, to mora da bude naš jedini cilj, i to je naš jedini cilj. Mislim da imamo tim da to uradimo. Kada su svi koncentrisani, mi smo tim koji je teško pobijediti. Hemija je velika, tako da mislim da sigurno imamo šanse", zaključio je bivši igrač Dalasa.

Podsjetimo, mečevi se igraju u četiri dobijene utakmice, po sistemu 2-2-1-1-1, a prednost domaćeg termina imaju Lejkersi. Osim ovog susreta u Srbiji će posebno biti interesantan susret Denvera i Klipersa u kojem ćemo imati priliku da na terenu gledamo Bogdana Bogdanovića i Nikolu Jokića.

Raspored mečeva LA Lejkers - Minesota