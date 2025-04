"Nisam bezgrešan, odluke su samo u interesu tima": Obradović progovorio o pojedincima, spomenuo i Lundberga

Željko Obradović odgovarao je na pitanja novinara poslije pobjede Partizana u derbiju. Objasnio je i šta je napravilo razliku u korist crno-bijelih.

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu u abaligaškom derbiju (85:77). U veoma neizvjesnom meču je na kraju domaći tim slavio, Sterling Braun bio je iks faktor, a o tome šta je sve presudilo da crno-bijeli upišu pobjedu pričao je Željko Obradović. Objasnio je i koji to detalji su donijeli prevagu.

Poslije Janisa Sferopulosa je došao na konferenciju. "Prvo da čestitam Uskrs svima, pa da se zahvalim svima koji su došli na ovaj praznični dan u Arenu i na podršci koju imamo cijele sezone, nosili su ekipu ponovo", počeo je Obradović.

Zatim je analizirao meč. "Igrali smo sa usponima i padovima, konsolidovali igru u drugoj četvrtini, pa smo imali loš početak drugog poluvremena. Onda smo došli do razlike od 10 poena, pa ponovo počeli da pravimo greške, prvenstveno u odbrani, primili smo lake poene. Odnos izgubljenih i osvojenih lopti, mi smo u minus 1, oni u -12 i to je donijelo više šuteva koje smo imali, pogađali smo trojke, što nije bio slučaj u prethodnim mečevima. Zasluženo smo pobijedili, mečevi protiv Zvezde uvijek su posebni, nije bilo previše za plasman, ali jeste prestiž. Čestitam mojim igračima na svemu prikazanom."

"Da li je to falilo Partizanu?"

Jedno od prvih pitanja bilo je i da li je Partizanu za bolji rezultat u Evroligi nedostajala bolja selekcija šuta u ključnim momentima, nešto što su radili protiv Zvezde? "Da se vraćamo sad na to, nije samo jedna, nego nekoliko utakmica koje smo mogli da privedemo lako, uvijek je stvar odluka. Imali smo u ovom derbiju problema da ne poentiramo u tranziciji, osim onog šuta pod faulom Majka. Onda smo iz te tranzicije sa viškom igrača dozvoljavali da nam daju lake poene i to je bio najgori dio, igrali smo sa dozom pameti, znali smo kako da napadamo i ubacili smo. Kada je igrač sam i ubaci, onda je drugačije, a bilo je i nekih otvorenih koje smo promašili. Bilo je dovoljno za pobjedu."

Konstatovao je jedan od novinara i da su "Bonga, Majk i Dejvis donijeli energiju i osvajali ničije lopte". Složio se Željko da je to pravi put. "Mi nemamo drugi put, osim ovog ispred nas, imamo dva meča u regularnom dijelu, pa plej-of, moramo da se borimo za svaku ničiju loptu. Pričao sam igračima da imaju pravo da pogriješe, da promaše šut, ali da nemaju pravo da ne trče nazad i da se ne bore. Razlika je u tome što imamo više dana za trening nego tokom sezone, utiče i na to. Braun se vratio u ovom meču, nije igrao protiv Budućnosti, bio je van treninga do pre neki dan, htjeli smo da ga sačuvamo. Odigrao je dobar meč, on je jedan od naših najbitnijih igrača, biće nam potrebno da svi 'zagrizu' i da se bore na pravi način."

Pohvalio je i kapitena Vanju Marinkovića. "Vanja je uvijek neko ko daje maksimum u odbrani, ponekad se iznervira na neki primljen koš, a ne zna možda da to nije toliko važno tada. Kada imaš pristojnu razliku i odlučuješ kako da braniš, bolje je da primaš dva poena nego tri, pričam o njegovoj reakciji na jedan koš. Uvijek daje doprinos odbrani, nije prvi put, nije samo odbrana kod njega, imao je procenat šuta 2/8, sem jednog šuta, svi ostali su bili dobri i to je na kraju najvažnija, da selekcija bude takva. Ako ne ubacuju, to je nešto drugo. Čestitam i njemu i svim ostalim igračima."

"Razumijem da igrače ponese..."

Partizan je prvo ostao bez plej-ofa Evrolige, pa je izgubio od Budućnosti u Podgorici. Zato je trijumf u derbiju imao značaj, posebno psihološki. "Nama je bilo bitno da pobijedimo i da osiguramo drugo mjesto, vjerujem da je Budućnost osigurala prvo. Psihološki je sigurno bitno, kada igraš protiv velikog rivala, da daješ sve od sebe i da znamo da možemo da igramo. Mi smo igrali prethodne dvije utakmice koje smo izgubili, u Kupu gdje smo imali dva penala na kraju i kako smo izgubili ovdje na manje od sekund prije kraja kada smo napravili faul. Male stvari odlučuju, tim treba da shvati da mora da se bori, da postoji želja i ono na čemu insistiram, bilo je par situacija kada smo pametno igrali. Razumijem da ih ponese atmosfera, lopta, želja, ali ovo je igra u kojoj pobjeđuje onaj ko je koncentrisan i nemam dilemu u vezi toga."

Sada ekipa ima više vremena za trening i pripremu. "Mi nikada, ni u pripremnom periodu, nismo imali pet treninga u nizu. Petak je bio slobodan dan za odmor, radili su za vikend iako je bio Uskrs svima. Do utakmice protiv Olimpije biće slobodan dan, ulazimo u taj program, dva jača treninga, sa svim što je potrebno ekipi da se odradi, pa spuštanje intenziteta pred meč i odlazak u Ljubljanu."

Nije se složio sa konstatacijom da je Partizan pokazao više želje i borbe od Zvezde. "Ne znam kako je izgledalo sa strane, meni je ekipa Zvezde izgledala kao uvijek, maksimalna želja i borbenost. Kada jedna ekipa pobijedi kažu da se više borila, da je to tako, svi bi se bavili ovim što se igrači bave. Košarka je, borbenost je nešto što svi primjećuju, nisam vidio da se Zvezda nije borila, imali su izvanredne trenutke kada su se vratili i pretrčali nas na naših 10 razlike, dali su lake poene, agresivno igrali. Ne mislim da smo mi nešto specijalno više imali želju i borbu."

Šta je sa Lundbergom i drugim mjestom?

Analizirao je Obradović i neke oscilacije Partizana tokom cijele sezone. "Ne znam da li smo obezbijedili drugo mjesto u ABA ligi, treba nam još jedna pobjeda, ako se ne varam. Znate šta, vi i navijači ste neko ko se bavi prognozama i bavi se time da li je to iznenađenje ili ne. Mi unutra znamo koliko je teško, koliko je teško igrati Evroligu sa velikim ambicijama i koliko je to velika potrošnja. Mi smo u prvom dijelu, lako dobijali sve utakmice, pa smo u drugom došli da igramo produžetak sa Krkom, pa problem sa Mornarom u Areni, sve to je do motivacije i potrošnje koja je drugačija nego tokom sezone. Da li je iznenađenje ili ne? Ne znam. Imamo plej-of, svih osam ekipa će igrati sa velikim ambicijama, da igramo još dvije, pa ćemo pričati."

Potom je analizirao minutažu, spomenuo je i Ludberga koji nije proveo ni sekund na terenu. "Imamo sitne probleme, kao slučaj sa Braunom, Lundberg ima probleme sa šakom. Kada se pogleda minutaža, Tajrik je igrao 27 minuta, a protiv Zvezde je u Evroligi igrao 13 minuta. Da li mislite da je isto kada je on toliko na parketu i kada nije? Ne vjerujem. Znam moj tim, ključni igrači su ključni, svi igrači su bitni, to zavisi od njih. Na kraju, svi oni koji imaju ambiciju i treniraju na tom nivou, dobijaju šansu. Moje odluke, ponavljam to od 1991. godine kada sam sjeo na klupu Partizana. Uvijek odluke donosim isključivo u interesu tima, ja vodim računa o svima i o onome što je interes tima. Možda neke odluke nisu dobre, ne mislim da sam bezgrešan, daleko od toga. Zajedno sa saradnicima provodim vrijeme sa igračima i prije i poslije treninga, da ne pričam analize koje radim kod kuće i koliko smo posvećeni tome, ali su svi posvećeni i to je čar ovog posla", zaključio je Obradović.