Budućnost - Partizan, uživo: Podgoričani se vratili

Mora Željko Obradović da traži tajm-aut nakon dva minuta igre u trećoj dionici. Košarkaši Partizana nisu postigli poen u tom dijelu meča, a Budućnost je dobila priliku da se rastrči i za to je surovo kaznila goste iz Beograda.

U ekipi Budućnosti najefikasniji su centri, pošto je Alen Omić postigao osam, a Kenan Kamenjaš šest poena u prve dvije četvrtine. Po četiri poena postigli su Ferel i Tanasković, koji ima i pet skokova. Tim Partizana u poenterskom smislu predvodi Karlik Džouns sa 11 poena, a kada se na to dodaju i tri asistencije on je ubjedljivo najbolji igrač dosadašnjeg toka meča. Po pet poena imaju Braun, Pokuševski i Bonga, tok Tajrik Džouns ima četiri poena i četiri skoka.

21 : 51

POLUVRIJEME - 31:41!

Dvocifrena prednost za Partizan, prvi put u finalnoj seriji ABA lige. Na oko minut do kraja druge dionice tim Željka Obradovića prvi put je stigao do 10 poena prednosti, ali je na to odgovorio Mekgi koji je pogodio trojku iz ćoška. Na drugoj strani terena ponovo je precizan bio Streling Braun, koji je i u prvom meču pogodio impresivne šuteve sa distance.