Kendrik Perkins: "Denver će upropastiti Nikolu Jokića"

Perkins upozorava da Denver ne koristi Jokića kako bi trebalo. Naglašava da je neophodno dovesti Srbinu pojačanja za osvajanje titule. I to hitno.

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Bivši NBA centar Kendrik Perkins oštro je kritikovao Denver Nagetse, smatrajući da se spremaju da i ove sezone protraće talenat i sjajne nastupe Nikole Jokića (31).

"Ne, oni ne koriste njegov talenat koliko bi trebalo i šteta je. Govorimo o jednom od najboljih 10 centara svih vremena, o vjerovatno najboljem košarkašu u svojim najboljim godinama. Denver ne može sebi da priušti da protraći to koliko je Jokić veliki", kazao je Perkins kao stručni komentator "ESPN"-a.

Nekadašnji košarkaš Oklahome tvrdi da će Nagetsi morati da se što prije dozovu pameti.

"U jednom trenutku moraće da urade ono što je pravedno prema njemu i moraće da izađu na tržište. Čvrsto sam uvjeren u to da je tandem Jokić - Džamal Marej dostigao svoj maksimum kada su u pitanju Denverovi pokušaji da osvoje titulu sa ta dva momka na čelu ekipe", smatra Amerikanac.

Da li je Denverov tim za titulu?

Prema njegovom mišljenju, plejmejker Džamal Marej moraće da nadmaši sebe u sezoni koja počinje 20. oktobra.

"Ipak, Denver hoće da opet pokuša, a to znači da će Džamal Marej morati da dodatno unaprijedi svoju igru. Prošle sezone bio je prvi put učesnik Ol-stara, a sada će morati da bude jedan od najboljih igrača u ligi".

Ipak, veliki problem je i dalje tu i sastav nije dovoljno dobar na svim pozicijama da napadne titulu, tvrdi Perkins.

"Kada pogledate igrače na 'spoljnim' pozicijama, Kema Džonsona i Kristijana Brauna, koji će biti starter u prvoj sezoni od kada je potpisao produženje ugovora, nameću se pitanja. Da li ta dvojica mogu da budu vrhunski igrači u igri u oba smjera? Da li mogu da dostignu elitni NBA nivo?", kazao je Perkins.

Pogledajte Njujork Nikse i uporedite

Perkins smatra da je potrebno da Nagetsi dovedu pojačanja da bi bili konkurentni.

"Istorija nam govori da su za osvajanje NBA titule najvažnije krilne pozicije. Pogledajte Njujork Niks prošle godine, O-Džej Anunobija, Mikela Bridžisa, Hosea Alvarada... Svi ti igrači mogu da igraju odbranu na najvišem nivou, što ne vidim u Denver Nagetsima. Oni ne mogu da prestanu da čine Jokiću medveđu uslugu dok ostvaruje istorijske brojeve i radi ono što i treba da radi da postane jedan od najvećih igrača u istoriji", zaključio je Amerikanac.

Denver je prošle sezone potpuno podbacio u plej-ofu i ispao od Minesote već 1. maja (skorom 2-4), u prvoj rundi Zapadne konferencije. Takav kiks ne smije da se ponovi - ne sa Jokićem u najboljim godinama.

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