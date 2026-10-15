Kakva bruka NBA lige: Jokić neće biti MVP, Denver nema šanse za titulu, Dončić nije plejmejker

Generalni menadžeri u NBA ligi glasali su u tradicionalnoj anketi i tamo ne vide Nikolu Jokića sa MVP priznanjem, ne vide Denver kao kandidata za titulu, dok su Luki Dončiću promijenili poziciju

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Bliži se početak sezone u NBA ligi, pa je tako na zvaničnom sajtu najjače košarkaške lige na svijetu objavljena anketa sa generalnim menadžerima svih 30 timova. Pitanja su bila razna, na glasanju se dobro pokazao Nikola Jokić, kao i Šej Gildžus-Aleksander i Luka Dončić.

Srbina smatraju za najboljeg centra u ligi (63 odsto glasova), iza je Viktor Vembanjama sa 37 odsto glasova. Recimo, Dončiću su promijenili poziciju da bi glasali za njega, pa tako nije plejmejker već krilni košarkaš i kao krilo ima 37 odsto glasova. Iza su Džejson Tejtum sa 33 i Kavaj Lenard sa 17 odsto glasova. Za najboljeg pleja proglašen je Šej (67 odsto), bek je Entoni Edvards (73), a krilni centar je Janis Adetokumbo (70 odsto).

Veruju da će NBA titulu da osvoji San Antonio (50 odsto), a iza je Oklahoma sa 43 odsto, dok Denver nije dobio glasove. Doduše, Nagetse vide kao četvrti tim na Zapadu.

Jokić nije MVP

Generalni menadžeri smatraju i da će MVP priznanje da ode u ruke Vembanjame (čak 77 odsto), iza su Jokić sa 10, Edvards sa 7, dok su glasove dobili još Šej i Tejtum. Denver i Oklahoma dijele prvo mjesto kada je u pitanju ekipa koja ima najbolju prednost domaćeg terena (po 37 odsto).

Jokić je drugi (33 odsto glasova) kada je u pitanju igrač za kog treneri moraju da prave najviše prilagođavanja, ispred je samo Vembanjama (47 odsto). Vembi je takođe preuzeo prvo mjesto u glasanju za najboljeg internacionalnog igrača u NBA (53 odsto) naspram 47 koliko ima Jokić. Dok je Saša Vezenkov sa 77 odsto glasova najbolji internacionalac koji nije u NBA ligi, iza je Jonas Valančijunas, dok su glasove dobili i Nikola Mirotić, Žan Montero, Kendrik Nan...

Jokić najbolji u dva segmenta

Kada je u pitanju Nikola Jokić, srpski centar je dobio najviše glasova u još dvije konkurencije. Prvi je kao najbolji dodavač (87 odsto), iza je Dončić sa 8 odsto. Takođe, Jokić je sa 67 odsto igrač sa najvećim košarkaškim koeficijentom inteligencije, ispred Lebrona Džejmsa (33 odsto).

Doduše, ne bi generalni menadžeri dali loptu Jokiću da rješava napad za pobjedu ekipe, već bi otišla u ruke Stefa Karija (50 odsto) ili Džejlena Bransona (17 odsto).