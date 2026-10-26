Šej plakao zbog užasne povrede u NBA: Pred kamerama sakrio suze sa lica

Jedan od najboljih igrača današnjice Šej Gildžes-Aleksander plakao zbog povrede saigrača.

Izvor: X/BrickCenter_/printscreen

Košarkaši Oklahome upisali su još jednu pobjedu na početku nove NBA sezone, ali je njihov trijumf ostao u sjenci teške povrede jednog od najvažnijih igrača ekipe. U finišu meča Oklahome i LA Klipersa (108:101) povrijedio se Džejlen Vilijams.

On je pri pokušaju zakucavanja izgubio ravnotežu, pao na parket i tom prilikom teško povrijedio skočni zglob lijeve noge. Snimak povrede je užasan i ne preporučujemo vam da ga odgledate, a koliko je situacija bila dramatična vidjelo se i na uplakanom licu Šeja Gildžes-Aleksandera.

"Ne znam ni šta bih rekao, samo mi je žao zbog njega. Nemamo izbora nego da nastavimo dalje. Definitivno će biti teško bez takvog igrača, ali ne sumnjam da će se vratiti bolji nego ikad", ispričao je kanadski košarkaš i jedan od najboljih igrača lige.

J-Dub suffered a GRUESOME injurySGA was in TEARS https://t.co/pEC2fAKnDL — BrickCenter (@BrickCenter_)October 26, 2026

Očigledno je da Vilijamsa čeka izuzetno duga pauza, a on bi možda mogao da propusti i kompletnu sezonu koja je tek počela. To bi bio veliki udarac za tim Oklahome, koji je u novu takmičarsku godinu ušao sa šampionskim ambicijama. Prethodne sezone Oklahoma je igrala finale Zapadne konferencije, a godinu dana pre toga osvojila je titulu.