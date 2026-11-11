Amerikanac se obrukao na debiju za Hapoel!

Novajlija u redovima Hapoela Holon nije imao baš sjajno veče u novom klubu.

Izvor: fiba.basketball

Izraelski Hapoel Holon u utorak je poražen od finske Vehte u meču FIBA lige šampiona i tako pokvario šanse da se domogne prvog mjesta u grupi u kojoj su još subotički Spartak i francuski Šole.

Pred ovaj meč otpušten je trener Predrag Krunić, košarkaški stručnjak rođen u Foči, ali ova „šok terapija“ nije donijela rezultat i ekipa Hapoela upisala je poraz od Fekte, kojoj je ovo prva pobjeda.

U porazu Hapoela nije se previše istakao ni novajlija Skajler Viks, koji je nedavno stigao i kome je ovo bio debi za izraelski klub.

Viks je meč završio sa pet poena i tri skoka, a na samom kraju treće četvrtine se propisno obrukao.

Amerikanac je imao dva slobodna bacanja, pogodio je prvo, a onda odlučio da ne gađa drugo, već da pokuša da napravi „dvojku“ tako što će pogoditi obruč, uhvatiti ofanzivni skok i šutirati.

Ne samo da nije imao dovoljno vremena za to, jer je ostalo svega 0,1 sekund do kraja treće četvrtine, već je Viks promašio cijeli obruč, i to debelo!

Pogledajte njegov potez, nakon kojeg su se čudili i neki njegovi saigrači.

ליגת האלופות של פיב"א אאוט אוף קונטקסט https://t.co/6BKf1mJLhU — Dror Fisher (@DrorFisher)November 10, 2026

Skajler Viks (26) je u septembru stigao u Hapoel Holon i tako praktično počeo svoju profesionalnu karijeru, nakon igranja u koledž ekipama u SAD. Sa izraelskim klubom potpisao je trogodišnji ugovor.