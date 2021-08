Nadal hvali Novaka - nema sumnje da može da osvoji US Open! 

Rafael Nadal ne sumnja u to da bi Novak Đoković mogao da osvoji i US open ove sezone.

Izvor: Profimedia

Iako je kritikovao njegovo ponašanje iz meča za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, španski as zna da pohvali svjetskog broja jedan.

Ono što Novaka Đokovića i Rafaela Nadala čini velikim šampionima je i stav kakav zauzimaju jedan prema drugom. Navikli smo da uzajamno poštovanje dvojice velikih rivala, iako je iznenadio Rafin komentar o Nolegtovom bacanju reketa.

Ipak, Španac je već u narednom intervjuu koji je dao za ATP iskoristio priliku da nahvali srpskog asa i poruči da on može da osvoji i četvrti grend slem u ovoj godini.

"On je već osvojio tri, pa kad osvojite tri, bez sumnje možete osvojiti i četiri trofeja na grend slemu", poručio je Nadal.

"Igraće na tvrdoj podlozi, vjerovatno njegova najbolja podloga, pa zašto ne? Naravno da je to nešto teško. Biće drugih momaka koji žele da osvoje posljednji slem u sezoni. Ali, naravno, on je jedan od očiglednih favorita", jasno je stavio do znanja Rafa.

Španac je stigao u Vašington gdje će po prvi put igrati turnir. Prije toga Rafu nismo gledali ni na Olimpijskim igrama od kojih je ranije odustao. Takođe ga nije bilo ni na Vimbldonu, pa će tako US open biti prvi grend slem na kojem nekadašnji broj jedan učestvuje nakon Rolan Garosa.