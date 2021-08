Renomirana teniska imena dolaze u Banjaluku: Sve je spremno za 19. Srpska open!

Nakon jednogodišnje pauze, ponovo će biti organizovan banjalučki čelendžer!

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Sve je spremno za početak banjalučkog čelendžera, koji već nekoliko godina unazad postoji pod imenom Srpska open!

Teniski klub Mladost, u saradnji sa Teniskim savezom Republike Srpske, po 19. put organizuje turnir na terenima u parku Mladen Stojanović, a takmičenje u glavnom žrijebu počinje sljedećeg ponedjeljka.

Kvalifikacije se igraju u subotu i nedjelju, a finale je zakazano za nedjelju, 12. septembar.

"Prošle godine turnir nije odigran, da se sad ne vraćamo na to.... Tu smo u punom sastavu, optimistični i opet sa dobrim igračima i biće zanimljivo, to garantujem", rekla je menadžer turnira Lana Popović na današnjoj konferenciji za novinare u Nacionalnom teniskom centru.

U glavnom žrijebu učestvovaće 32 igrača.

"Direktno po rang-listi ulaze 23, pozivnice će dobiti trojica, četiri igrača dolaze iz kvalifikacije, a ostavljene su dvije specijalne pozivnice u slučaju da neko ne stiže sa nekog turnira prije Banjaluke. Što se tiče kvalifikacijama, tu je deset igrača direktno po rangu, a tu su vajld-kard i specijalne pozivnice, po tri. U dublu će učestvovati 16 parova", rekla je Popovićeva, stavivši akcenat na pojedine igrače koji bi banjalučkoj publici mogli da budu najzanimljiviji.

"Po listi koju smo dobili, a koja će se mijenjati jer imamo igrače koji sada igraju neke turnire, prvi nosilac će biti Slovak Andrej Martin, 118. teniser svijeta. Njega ste 2018. godine mogli da vidite u Banjaluci, tada je osvojio dubl. Drugi nosilac će biti Huan Manuel Serundolo, Argentinac koji je 139. teniser planete, dok će treći biti njegov zemljak Tomas Martin Ečeveri (142.). Ponovo nam dolazi Indijac Sumit Nagal, naš finalista iz 2019. godine, igraće Nijemac Maksimilijan Marterer (210. na svijetu). To je naš pobjednik iz 2017. godine, te ima šansu da postane prvi koji će bar dva puta osvajati naš turnir. Tu je i Holanđanin Robin Hase, koji je bio na našem posljednjem turniru 2019. godine. Prijavio se i Brazilac Tomaš Beluči, ali nije ušao u glavni turnir jer je 325. na svijetu. Ponovo nam dolaze Danilo Petrović i Nikola Milojević, ispod crte je Peša Krstin, vjerovatno će ući u glavni žrijeb. Tu je i Hrvat Nino Serdarušić, od kvalifikanata su interesantni Nerman Fatić, Matija Pecotić koji je kod nas već igrao kvalifikacije 2018. godine i prošao, Miljan Zekić... Prvi put nam dolazi teniser iz Kineskog Tajpeja Čun-hsin Čeng, koji je jedno vrijeme bio prvi na juniorskoj rang-listi. Trenirao je u akademiji Patrika Muratoglua (bivši trener Novaka Đokovića, op.a.) u Monte Karlu, što daje dodatnu garanciju da je spreman. Dolazi sa trenerom, a to je Dominik Hrbati, nekad 12. igrač svijeta, jedan od trojice koji imaju pozitivan skor sa Nadalom i Federerom, pored Novaka Đokovića i Aleksa Koreče", istakla je Lana Popović.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Organizaciju turnira pomoglo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

"Zadovoljstvo mi je da se sastanemo povodom Srpska opena. Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske je izgradnjom ovog objekta dalo dodatni doprinos afirmaciji tenisa u RS. Teniski savez Republike Srpske iz godine u godinu pravi određene događaje koji dižu kvalitet. Mi ćemo i ove godine finansijski podržati Srpska open, gdje ćemo izdvojiti dodatna sredstva u odnosu na neke prethodne događaje kako bismo dali tu notu razvoja tenisa u Republici Srpskoj. Ove godine i Grad Doboj podržao ovaj događaj, što je dobar primjer i poziv i drugim lokalnim zajednicama da se uključe u organizaciju kako bi ovaj turnir prerastao u narednim godinama u neku vrstu republičkog projekta. Veliko mi je zadovoljstvo što će nastupiti veliki broj mladih tenisera koji će dobiti priliku da pokažu kvalitet", rekao je Mario Đuran, pomoćnik za sport ministra porodice, omladine i sporta.

Ove godine, pojedini mečevi će biti igrani u večernjim terminima.

"Obzirom da ovaj teren Nacionalnog teniskog centra ima reflektore, ove godine će se turnir u Banjaluci pridružiti maloj grupi čelendžera gdje se igraju večernji mečevi. Naš plan je da na centralnom terenu svaki dan imamo po pet mečeva svaki dan. Program bi počinjao u 10 časova, do 17 časova bi bila odigrana tri meča, potom bi se igrao jedan dubl, nakon čega bi se naveče igrao najatraktivniji meč dana, kako bismo imali što više publike za vrijeme tog meča. To će omogućiti i ljudima koji rade da mogu da prisustvuju turniru. Do sada smo počinjali u 10 i završavali do 17, 18 časova, a sad ćemo baš imati udarne mečeve u večernjem terminu", istakao je izvršni direktor Srpska opena Aleksandar Golić, inače sportski direktor Teniskog saveza Srbije.