Đoković jedan rekord nikad neće stići! Novak piše istoriju, ruši Rodžera i Rafu, ali Hrvata ne može da dostigne

Novak Đoković ima šansu da nastavi da piše nove stranice istorije, ali će jedan rekord sigurno ostati nedostižan.

Izvor: Profimedia

Bori se Novak Đoković za mjesto u istoriji. Sa tri pobjede u Njujorku će ući među besmrtne.

Ukoliko podigne trofej na US openu prestići će Rodžera Federera i Rafaela Nadala po broju grend slemova, pošto sva trojica imaju po 20. Ujedno bi stigao i do kalendarskog grend slema, pošto je slavio na Australijan openu, Rolan Garosu i Vibmldonu ove sezone.

Naredni rival na tom putu mu je Mateo Beretini (Italija), a dok čeka meč u kasnom večernjem terminu, pojavile su se neke zanimljive brojke na zvaničnom sajtu posljednjeg grend slema sezone.

Naime, poznati su rekordi koje je Novak već oborio, ali i oni koje može da obori ako nastavi sa serijom uspjeha u budućnosti:

"337 nedelja na prvom mjestu, 20 grend slem titula, 9 osvojenih Mastersa (jedini ih osvojio dva puta), 36 pehara sa Mastersa, 9 titula sa Australijan opena, 30 pobeda protiv Nadala (najviše u Open eri). 2015. godine je postao prvi igrač koji je pobijedio top 10 tenisera sa ATP liste. 2018. godine je završio godinu na prvom mjestu iako je, zbog povrede, u jednom momentu bio izvan najboljih 20 igrača. 2016. godine je postavio rekord po broju osvojenih ATP poena, čak 16.950. Inače, pobjedom protiv Bruksbija na "Artur Eš" stadionu je pretekao Rodžera Federera koji je imao najveći procenat dobijenih mečeva na tom čuvenom njujorškom terenu (87.5 odsto)."

A, postoje i rekordi koje tek treba da dostigne.

"49 pobjeda na grend slemovima mu je potrebno da se izjednači sa Federerom (369). Ako zadrži prvo mjesto još 41 nedelju prestići će Štefi Graf (377 nedelja). 25 titula ga dijeli od Džimija Konorsa (109). Ako pobošlja procenat gemova osvojenih na riternu za 3.1 odsto prestiže Giljerma Koriju koji je trenutni rekorder (35.3 odsto)."

Izvor: Profimedia

I to nije sve, ima ih još koji su tu.

"Ako završi godinu na prvom mjestu prestći će Pita Samprasa (obojica su to uspjela 6 puta). Ako još jednom osvoji Indijan Vels i Majami prestići će Rodžera Federera i Andrea Agasija, Švajcarac je 5 puta slavio u Indijan Velsu, a njegovn nekadašnji trener 6 puta u Majamiju. Ako još 6 puta uzastopno dođe do finala na grend slemovima stiže Federera koji je to uspio 10 puta, od Vimbldona 2004. do US opena 2007. godine. Dakle, Novak mora da igra svako finale do Rolan Garosa 2023. godine."

Za kraj je ostavljen jedan rekord koji Novak definitivno nikada neće moći da stigne. A to je broj asova. Ivo Karlović (Hrvatska) je prvi sa 13.709 as udaraca. Novak je trenutno 11. sa 6.184 asa.