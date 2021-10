Rukometni "zmajevi" u novembru protiv Mađara, Obrvan bez najiskusnijih: Niko nije otpisan, provjeravamo mlađe igrače!

Na spisku reprezentativaca nisu Nikola Prce, Mirsad Terzić i Ivan Karačić. Selektor "zmajeva" poručuje - Bez brige, postoje opravdani razlozi.

Ivica Obrvan, selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nedavno je objavio spisak kandidata za dvije prijateljske utakmice protiv Mađarske, koje će se igrati 4. i 5. novembra u Budimpešti.

Ono što je zapalo za oko ljubiteljima rukometa u BiH je činjenica da među pozvanima nema najiskusnijeg trija: Nikola Prce (41), Mirsad Terzić (38) i Ivan Karačić (36). Prema Obrvanovim riječima na spisku ih nema iz samo jednog razloga, a to je što njihove kvalitete odlično poznaje te želi da protiv jakog protivnika pruži priliku nekolicini mlađih igrača kako bi vidio imaju li kapacitet za Evropsko prvenstvo.

"Svi igrači su kandidati za Evropsko prvenstvo. Jedini je razlog što želim da vidim mlađe igrače i koliko na njih možemo računati. Želim im objasniti svoj plan i vidjeti kako reaguju. Nije došlo ni do kakve smjene generacija, nego moramo razmišljati u pravcu da mlađi dobijaju priliku. Onda ćemo na posljednje okupljane pred Evropsko prvenstvo pozvati sve najbolje što imamo. Biće to spisak od 20-25 imena za pripreme. Sve se brzo odvija i moramo o svemu razmišljati. Zato nam i služe ova okupljanja i prijateljske utakmice kako bi proširili krug kandidata za reprezentaciju", istakao je Obrvan u razgovoru za agenciju Anadolija.

Ističe da je Mađarska odličan rival protiv kojeg će mladi momci imati priliku da osjete šta znači igrati za reprezentaciju na najvišem nivou, a njemu će dodatno dati uvid u kvalitet potencijalnih kandidata za državni tim.

"Prilika je da ih vidimo protiv Mađarske i da nam iskristališe situaciju, da vidimo kako dišu na treningu i utakmicama i da li možemo na njih računati za EURO. Od starijih igrača mogućnosti odlično znamo", jasan je selektor bh. rukometaša.

Evropsko prvenstvo održaće se od 13. do 30. januara u Mađarskoj i Slovačkoj, a bh. tim će nastupiti po drugi put. Početak turnira se bliži pa Obrvan već zna okvirni plan priprema.

"Za prijateljske utakmice već znamo, a to su dva duela iza Nove godine na Trofeju Hrvatske protiv domaćina i Rusije u Osijeku. To su jedine dvije prijateljske utakmice jer više nam i ne treba. Negdje prije Nove godine, ne znam još tačno precizno kada, okupićemo se u Sarajevu. Onda ćemo odraditi jedan ciklus prije i još jedan finalni odmah nakon Nove godine te ga završiti sa Croatia kupom. Poslije toga nas čeka još koji dan treniranja do polaska na Evropsko prvenstvo“, navodi Obrvan.

BiH će ponovo, kao i prije dvije godine, igrati u izuzetno jakoj grupi. Ovoga puta u grupi E rivali će im biti Španija, Švedska i Češka, pa bi plasman u drugu fazu Evropskog prvenstva bio senzacija.

"Čekaju nas Švedska i Španija, ali i Češka koja je izuzetno jaka. Definitivno jedna od jačih grupa, a bio bih zadovoljan kada bismo u drugom nastupu na Evropskom prvenstvu ostvarili barem jednu pojedu. Ono s čime bih takođe bio zadovoljan, ukoliko ne budemo u mogućnosti da nekoga pobijedimo, jeste da se dobro prezentujemo, da budemo konkurentni, igramo dobar rukomet i da neki novi igrači pokažu svoju kvalitetu i da iz turnira, bez obzira prošli grupu ili ne, iznesemo dio dobrih stvari za budućnost. Nakon Evropskog prvenstva sigurno je da će u prvi plan doći grupa mladih igrača koja će nositi igru reprezentacije", naglasio je Obrvan.

Upravo dvojicu mladih momaka iz BiH Obrvan je nedavno doveo u redove hrvatskog šampiona Zagreba, kojeg takođe vodi s klupe. Riječ je o lijevom beku Edinu Klisu i pivotu Adinu Faljiću.

"Mogu reći za Klisa i Faljića da su dva talentovana momka kojima sam zadovoljan, posebno njihovim radom u Zagrebu. Klis je, zbog mnogo povrijeđenih koje smo imali, dobio veću minutažu nego uobičajeno i dobro je iskoristio. Faljića je povreda zaustaviladvije-tri sedmice, ali odličan je na treninzima. Mislim da su budućnost i Zagreba i reprezentacije BiH, ako nastave ovako da rade. Postoji još igrača u BiH koja je uvijek bilo rasadnik talenata, ali ne bih o imenima. Pratimo sve momke i znaćemo reagovati", zaključio je Obrvan.

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pred prijateljske duele s Mađarskom okupiće se 1. novembra u Sarajevu.

Na Obrvanovom spisku se nalaze: golmani: Benjamin Burić (Flensburg), Nebojša Bojić (Celje PL), Admir Ahmetašević (Visla Plok), Harun Hodžić (Šamberi); krila: Alen Ovčina (Sloboda Tuzla), Adi Mehmedčehajić (Gračanica), Ibrahim Haseljić (Gorenje), Luka Perić (Borac Banja Luka); bekovi: Mirko Herceg (Čurgoi), Edin Klis (PPD Zagreb), Marin Vegar (Dobrođa Sud), Dino Hamidović (Đonđos), Josip Perić (Eurofarm Pelister), Milan Vukšić (Izviđač), Damir Kadrić (Gračanica), Dejan Malinović (Balatonfuredi), Dragan Pavlović (Koper), Berin Keso (Izviđač); pivoti: Vladimir Vranješ (Meškov Brest), Senjamin Burić (Skjern) i Adin Faljić (PPD Zagreb).

