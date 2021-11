Na svjetskom i evropskom prvenstvu mogu igrati samo vakcinisani igrači? EHF i IHF razmišljaju da uvedu novo pravilo

Razlog za mogućnost donošenja ovakve odluke je teška epidemiološka situacija na Starom kontinentu.

Svjetska rukometna federacija (IHF) i Evropska rukometna federacija (EHF) razmišljaju da uvedu pravilo da na narednom šampionatu svijeta za žene u Španiji i Evropskom prvenstvu za muškarce u Slovačkoj i Mađarskoj mogu da igraju samo vakcinisani igrači.



Razlog za mogućnost donošenja ovakve odluke je teška epidemiološka situacija na Starom kontinentu, te čelnici IHF i EHF žele da svi igrači i članovi stručnog štaba budu vakcinisani protiv koronavirusa.



"Tačno je da se razmišlja o obaveznoj vakcinaciji. Mislim da je to jedino rješenje, koje će zaštiti sve učesnike", rekao je Uve Švenker, predsjednik njemačke Bundeslige.



Očekuje se da se u narednih nekoliko dana ova odluka ozvaniči. Svjetsko prvenstvo za dame održaće se od 1. do 19. decembra ove godine u Španiji, dok je Evropski šampionat za muškarce na programu od 14. do 30. januara 2022. godine.



Podsjećamo, muška reprezentacija Bosne i Hercegovine se nalazi u grupi E sa Španijom, Švedskom i Českom, dok će reprezentacija Srbije igrati u grupi C sa Hrvatskom, Francuskom i Ukrajinom.



Na Svjetskom prvenstvu za žene, reprezentacija Srbije nastupa u grupi B sa Rusijom, Poljskom i Kamerunom.