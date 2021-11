 Novakov najjači udar na ATP: To je nečuveno! Ovako samo cupkamo u mjestu...

Novak Đoković ponovo je govorio o problemima u tenisu koji ga tište.

Novak Đoković se već godinama ne bavi "samo sobom" u sportu, nego želi da moć i uticaj koji ima kao najbolji teniser svijeta iskoristi i za dobrobit ostalih njegovih kolega, pa je zato u otvorenom sukobu sa ATP.

Povukao se iz ove organizacije i osnovao sopstveni sindikat PTPA koji se bori i za slabije rangirane tenisere, a to se nikako ne dopada moćnicima. Tako se Đoković nakon pobjede nad Rubljovim na "završnom mastersu" dotakao jednog intervjua koji je dao Bob Grin, jedan od osnivača ATP.

S obzirom na to da ga je Grin podržao Đokovića i opisao ga kao Vilandera, koji je krajem osamdesetih takođe podigao "bunu" u svjetskom tenisu, Đokoviću je to veoma imponovalo.

"Pročitao sam Grinov intervju, on je jedan od osnivača ATP i bilo je vrlo interesantno. Ono što je meni ostalo, iako sam znao to od ranije, ali drago mi je da je tako neko veliko ime, kao što je on, ko je učestvovao u osnivanju ATP organizacije, rekao da je u to vrijeme podjela profita bila 50/50 između turnira i igrača. Danas je to mnogo manje", rekao je Novak Đoković i dodao da je trenutna situacija oko 25-27%, a na grend slemovima tek 11-12%.

Đoković dodaje i da se nagradni fond jeste povećao, ali da mu je zanimljivo da se i ne piše da su i turniri povećali obrt novca, proporcionalno mnogo više nego što se to odnosi na igrače.

Otkako se oglasio u medijima i pokrenuo PTPA, Novak je konstantno na meti kritika...

"To je onako jedna vrlo osjetljiva tema u našem sportu i nisam se nikad ustručavao da pričam o tome zato što mislim da je jako bitno. Znam da je to prst u oko mnogim turnirima ili ljudima u politici i biznisu tenisa, koji prosto ne žele da određene informacije izađu na videlo i da igrači saznaju kako se vode stvari. Upravo je to jedan od najvećih razloga što je osnovan PTPA i zašto ta organizacija mora da postoji, jer nemamo stoprocentno predstavništvo i zastupljenost prava igrača. Prosto nemamo. Ovaj sistem koji ima ATP, ma koliko ja cijenio ATP s jedne strane, bez daljeg, ta struktura ne funkcioniše. Pokazalo se mnogo puta u prošlosti", poručio je Novak.

Srpski teniser navodi i da je deset godina bio u Savjetu igrača ATP i poručuje da je potrebna organizacija koja zastupa samo igrače, a ne ostale moćnike koji imaju drugačije interese.

Novak takođe ne može da vjeruje da će ATP sprovesti plan za dodjelu licence Mastersima na čak 30 godina.

"Ja se nadam da će ovo da prepoznaju i oni koji nisu dio PTPA, jer ima tu dosta igrača iz vrha koji nisu dio organizacije. Žao mi je zbog toga, ali opet razumijem, svako čeka neko svoje vrieme. Da li će se to desiti ili ne, to ne znam, svakom je potrebno vrijeme da razmisli o tome, ali što više vremena odmiče, ima manje vremena da se stvari konkretno promijene jer donose se raznorazni zakoni, nova pravila, usvajanja... Evo sada imamo taj 30-godišnji plan, zapravo licenca koja se produžuje svim mastersima. To je nečuveno! Mislim da ni u jednom sportu nema da u jednom sportu daješ nekom licencu na 30 godina, to je nevjerovatno".

Dao je i konkretan primjer, kako bi i ljudima koji nisu iz tenisa bilo jasnije.

"I onda oni tu licencu prodaju za nekoliko stotina miliona evra, kao na primjer Madrid, a od toga igrači nemaju ništa. A praktično smo mi kao igrači dio organizacije ATP dali njima mogućnost da imaju duži turnir, 30 godina licencu, i onda tu licencu kad prodaju, zarađuju samo za sebe. To je samo jedan primjer, a ima mnogo tačaka u tom dogovoru koje su crvene zastavice u odnosu na igrače. Ima tu mnogo stvari, jedino ako se velika većina igrača, pogotovo iz vrha, ujedini, možemo da napravimo nešto konkretno, rekao je Novak i zaključio:

"Ovako samo cupkamo u mjestu, a to samo odgovara ljudima koji drže monopol".