Radivojević iz karantina za MONDO: Sreća u nesreći, stižemo da se oporavimo za EURO!

"Daj Bože da se više niko ne zarazi narednih par dana, jer neće biti vremena da se oporavi za Evropsko prvenstvo", kaže za MONDO Bogdan Radivojević desno krilo i jedan od članova reprezentacije Srbije zaraženih korona virusom.

Izvor: MN PRESS

Samo devet dana pred početak Evropskog prvenstva u rukometu loše vijesti stižu iz reprezentacije Srbije.

Šest članova reprezentacije zaražena su korona virusom, a to su reprezentativci Vladimir Cupara i Bogdan Radivojević, kao i četiri člana stručnog štaba - selektor Toni Đerona, trener golmana Dimitrije Pejanović, fizioterapeut Petar Radulović i šef delegacije Milorad Кrivokapić.

Svi oni su trenutno u sedmodnevnoj izolaciji, a desno krilo "orlova" Bogdan Radivojević javio se iz karantina za MONDO i poručio da vjeruje da će se svi oporaviti i nastupiti na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj, gdje će Srbija igrati u grupi sa Ukrajinom, Hrvatskom i Francuskom.

"Za nas koji smo sad pozitivni postoji naravno šansa da se vratimo na vrijeme, tj. sigurno ćemo se vratiti na vrijeme. Tako da je, ako mogu da kažem, ovo 'sreća u nesreći' da smo se sad zarazili. Mada, niko ne zna kako je moguće da smo se zarazili, sa koronom nema pravila. Ko zna kako je to došlo u naše redove, za Novu godinu svi smo bili kod kuće. Ali nema pravila, kada neko nema simptome vjerovatno prenese na ostale i onda se širi", kaže Radivojević i dodaje da se danas već osjeća mnogo bolje nego u ponedjeljak.

"Danas mi je malo bolje nego juče što je bilo. Temperatura je tu nekih 37,5 ali srećom prestali su bolovi u vratu i leđima, čega je juče bilo dosta. Juče sam imao i dosta visoku tempraturu, ali sada je dosta bolje i nema razloga za brigu. Izolacija je sedam dana, a kod ovog soja omikron kažu da su blaži simptomi i da brže prolazi".

Iz dana u dan stižu vijesti i zaraženim rukometašima iz reprezentacija koje učestvuju na Evropskom prvenstvu, a Radivojević se nada da takvih vijesti više neće biti među "orlovima“.

"Daj Bože zdravlja i da se više niko ne zarazi, jer ako se neko zarazi u narednih par dana biće pod velikim znakom pitanja za Evropsko prvenstvo, jer jednostavno neće biti vremena da se oporavi. Ako daj Bože sve ostane kako treba, biće to lijepo prvenstvo“, rekao je Radivojević

On se potom osvrnuo na grupu C u kojoj su još Francuska, Hrvatska i Ukrajina, koja je prvi protivnik Srbije 13. januara u Budimpešti.

"Jako teška grupa. Ukrajina je jako nezgodna, ali eto kako je krenulo, malo malo pa je neko pozitivan iz neke reprezentacije. Ne možete se praktično ni spremati za neku reprezentaciju, jer ne znate šta vas očekkuje. Mi se spremamo od 27. ovdje, imamo video analize, igrači koji su negativni treniraju i kako to što smo radili ne bi palo u vodu. Srpemamo se maksimalno za te tri utakmice. Prvo igramo sa Ukrajinom, a poznato je da je prva utakmica na otvaranju prvenstva izuzetno teška, bez obzira protiv koga igrate, tu je pritisak svako hoće da pobijedi na otvaranju, a danas nema loše reprezentacije na EP. Protiv Hrvatske karte su već rasprodane, preko 8.000 ljudi će biti, atmosfera će biti sjajna, naravno ako se uopšte bude igralo pred publikom. To je balkanski derbi i svi željno iščekuju tu utakmicu. Priotiv Francuske isto bi trebalo da bude jako dobra utakmica jer smo pokazali u dvije utakmice kvalifikacija da možemo da igramo sa svima, kada smo fokusirani na našu igru. Željno iščekujemo prvenstvo i nadam se da ćemo da budemo u punom sastavu".

Izvor: MN PRESS

Zbog novonastale situacije sa korona virusom reprezentacija Srbije otkazala je dvije kontrolne utakmice sa Njemačkom koje su trebale da se igraju 7. i 9. januara, tako da će "orlovi" bez prave provjere putovati u Mađarsku. Radivojević je uvjeren da iako su "orlovi“ ostali bez dvije dobre provjere, to neće biti veliki problem.

"Mi bismo trebali da se fokusirani na sebe i na našu igru. Naravno da bi nam značile te utakmice protiv Njemačke da se uigramo, a i to je jedna od najboljih reprezentacija, njihova liga je najjača na svijetu i najteža. Igrači su jako spremni, tako da bi to bila dobra provjera pred našu tešku grupu, ali šta je tu je.Ko zna zašto je to dobro. Mislim da nam to neće biti toliki minus, jer i na treninzima imamo kvalitetne igrače i kvalitetne provjere. Sad imamo i malo više vremena da se fokusiramo na našu igru i na Ukrajinu, a poslije toga i na Hrvatsku i Francusku“, zaključio je Radivojević.