Smiješni ste i žalosni! Srđan podigao glas na protestu: Ostavili su Novaka da gleda u zid (FOTO)

Srđan Đoković ponovo je održao emotivan govor na skupu podrške Novaku.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Srpski teniser Novak Đoković već nekoliko dana je "zatvoren" u imigracionom centru u Melburnu, i čeka ponedjeljak kada će biti poznat njegov status, a do tada njegova porodica nastavlja da protestuje u Beogradu.

Treći dan zaredom otac Srđan, majka Dijana i brat Đorđe okupili su se ispred Skupštine Srbije, podržali ih je još stotine građana Srbije koji su donijeli zastave i parole, a nije im smetalo ni loše vrijeme u Beogradu, čak ni to što je drugi dan Božića kada su ljudi obično kod kuće.

"Molim vas da mu kroz molitvu pošaljemo snagu da on prevaziđe ovo šta ga je snašlo u Australiji", rekla je Dijana Đoković obraćajući se na skupu.

Potom se obratio i Srđan Đoković koji vjeruje u pravdu.

"Dok je Evropa radila na reformi školstva, zdravstva, napretka u natalitetu. Mi smo branili. Sada je njih mnogo više nego nas. Evropo, nemoj to da zaboraviš. Srbija će uvijek biti dio Evrope. Ovo što rade Novaku već četvrti dan, stvarno je nevjerovatno. Zgrožen sam! Najčistijem i najzdravijem čoveku na ovom svijetu, koji je vodio računa o svakom detalju, o svakom čovjeku da ga ne uvredi. Da svima bude privržen, svim nacijama i vjerama, svi su oni naša braća i sestre. Tu ljubav on osjeća. On je jedna mentalna gromada", poručio je emotivni otac.

Za političare iz Australije imao je jasnu poruku.

"To što pokušavaju da ga slome. Mogu samo da mu poručim da su smiješni. Smiješni ste i žalosni. Sami sebi dajete autogolove. Nećete uspjeti, jer je narod uz njega, cijeli svijet. I pravoslavci, hrišćani, muslimani, budisti. Ovo mu više vrijedi nego da je osvojio na desetine tih njihovih grend slemova. Čuli ste za Kirjosa, on je bio kao protiv Novaka, ali mu je i on dao podršku. Isto i ministarka sporta Francuske, da može i bez vakcine da igra na Rolan Garosu. Svi su uz našeg Novaka!", nastavio je otac najboljeg tenisera svijeta.

Srđan Đoković se dotakao i podrške koju Novak dobija u Melburnu.

"Jeste li vidjeli snimak koliko se ljudi danas skupilo ispred tog zatvora u kom je Novak? Sa harmonikama i srpskim nošnjama, igralo se kolo. Novak to ne vidi, jer snimci koji su objavljeni kako im maše su od prošle godine. Sada su ga stavili da gleda u zid. Ali, ništa mu ne mogu. Izdržaće još malo. Htjeli su da pomjere odluku za još nekoliko dana. Ali, suočili su se sa velikom peticijom našeg naroda da to mora da se završi u ponedjeljak. Sutra uveče po našem vremenu, oko ponoći. Ako Sud odluči da mora da izađe, on će izaći iz Australije. Ako odluči da ostane, on će ostati. Ali neće političari da odlučuju o najboljem sportisti svih vremena", zaključion je on.