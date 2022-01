Ako osvojim titulu nemojte da spominjete Novaka! Medvedev može da preskoči Đokovića, ali ga jedna stvar nervira!

Dobro zna Danil Medvedev da ako osvoji Australijan open to neće biti iste vrijednosti kao da je Novak Đoković igrao na turniru.

Izvor: Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev odigrao je danas dobar meč protiv Nika Kirjosa i uz malo muke (3:1) prošao je ipak u treće kolo Australijan opena gdje ga čeka Van de Zandshulp iz Holandije.

Medvedev je tokom meča "ratovao" sa publikom, čak je dio njih koji su mu zviždali nazvao glupima, dok su na njegov račun stizali komplimenti. Tako su Nik Kirjos i Mats Vilander poručili da je Medvedev trenutno najbolji teniser svijeta, iako to nije i zvanično na ATP listi.

Ipak, moglo bi da bude tako ako osvoji Australijan open pošto na turniru, zbog dobro poznatih razloga, ne nastupa zvanično najbolji - Novak Đoković.

Umjesto da se Srbin bori za deseti pehar u Melburnu, trenutno je u Crnoj Gori jer ga je Australija deportovala.

Izvor: Profimedia/Youtube/printscreen/Australian Open TV

"Što si bolji, to više tražiš od sebe. Već dugo sam drugi teniser svijeta i želio bih da budem najbolji i osvojim 25 grend slemova. Ipak, najvažnija stvar je da idem iz dana u dan, da popravljam svoju igru i da budem spreman da osvajam trofeje", poručio je Rus na konferenciji za medije.

Dobro zna da mu je neigranjem Novaka Đokovića data velika šansa da ispiše tenisku istoriju i da drugi grend slem zaredom podigne pehar, ali i da prvi put u karijeri bude #1.



"Došao sam ovdje u dobroj formi i znam da se priča o mojoj pobjedi jer bih tako preskočio Novaka Đokovića. Ako uspijem u tome želio bih da mi odaju priznanje bez obzira na to što Novak nije igrao na turniru", jasno je poručio Rus koji dobro zna da takva titula nema istu težinu.

Podsjetimo, Medvedev i Đoković su sjajni prijatelji, a prethodne godine srpski as je Rusa pobijedio u finalu Australijan opena, dok mu se on revanširao na US Openu kada je mogao do 21. grend slema.