Ovo ste vidjeli sad i nikad više: Oglasio se Nikola Pilić - Nadalova pobjeda nije prava, zna se ko je najbolji!

"Pišu da je Nadal najbolji, ali u kojim medijima?!"

Izvor: Profimedia/MN Press

Rafael Nadal osvojio je u nedjelju Australijan open pobjedom protiv Danila Medvedeva, na "vječnoj listi" grend slem šampiona skočio na prvo mjesto sa 21. trofejom i oduševio sve velikim preokretom.

Rodžera Federera je posebno oduševio, javio se i Novak Đoković i takođe rekao šta misli o pobjedi, a u toku večeri oglasio se i legendarni hrvatski stručnjak Nikola Pilić, Noletov učitelj iz juniorskih dana i savjetnik šampionske Dejvis kup reprezentacije.

''Nadalu čestitam od srca, ovo što je napravio ima svoju težinu, ali ovo nije pravi trijumf kad je osvojen bez najboljeg igrača svijeta. Neke stvari se u ATP-u moraju pod hitno mijenjati", rekao je Pilić za portal Index.hr.

On je prije svega kritikovao sistem bodovanja, prema kojem Danil Medvedev i dalje ima šansu da prestigne Novaka Đokovića u narednim nedeljama.

"ATP mora, a to je rekao i Džon Mekinro, titule na grend slemu nagrađivati s 3.000 bodova, a ne s 2.000 kao što se danas radi. Kako je moguće da igrač koji je u jednoj kalendarskoj godini osvojio tri grend slema i igrao finale četvrtog za istorijski kalendarski grand slam, na račun prvog grend slema sezone, koji nije igrao, izgubi prvo mjesto? Da je Medvedev osvojio Australiju, to bi se dogodilo. To je nedopustivo i to se mora promijeniti'', rekao je Pilić.

Upitan za brojne komentare u medijima da je Rafael Nadal ovom titulom potvrdio da je najbolji svih vremena, Hrvat je odmah imao spreman odgovor.

''Da, jesu, ali u kojim medijima? Onim zapadnjačkim, koji ne mogu pojmiti da je neko s Balkana najbolji u njihovom sportu. Baš kao što su Rusima u Madridu nakon osvajanja Davis kupa pustili neku baladu od Čajkovskog, a ne njihovu himnu. U pitanju su milimetri", rekao je Pilić.

Njegov zaključak je snažan - da se neće ponoviti dominacija tenisera kakvu su ostvarili Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer.

"Nikad se više neće dogoditi da punih 15 godina tenisom dominiraju ovakva tri igrača", poručio je legendarni stručnjak na dan kada je Nadal podigao rekordni, 21. grend slem trofej. Pogledajte kako je to uradio: