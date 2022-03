Vaterpolisti Borca dočekali - domaća utakmica nakon dvije godine! U subotu spektakl na GOB-u, igra se regionalna liga!

Borac će u prvoj domaćoj utakmici nakon dvije godine ugostiti sastav Branika iz Maribora.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Vaterpolisti Borca odigraće prvu utakmicu na Gradskom olimpijskom bazenu nakon dvije godine!

Crveno-plavi, koji učestvuju u regionalnoj ligi, u trećoj utakmici ovog takmičenja ugostiće Branik iz Maribora, a utakmica će biti odigrana u subotu, 5. marta, od 16 časova.

Borac je i do sada bio aktivan član ovog takmičenja, ali zbog pandemije korona virusa nije mogao da ugosti klubove pred vlastitom publikom.

"Prošle sezone smo sve mečeve igrali na gostujućem terenu, tako da smo dugo čekali povratak vaterpola u naš grad. Nadamo se da ćemo sezonu privesti kraju kako je i planirano i da se vaterpolo igra prema planu i programu, kako sve i treba da bude", rekao je trener vaterpolista Borca Davor Josipović na konferenciji za novinare.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Pored Borca, u regionalnoj ligi ove godine igra još šest klubova.

"To su ekipe iz Slovenije, Hrvatske i BiH, a imamo i ekipu iz Trsta koja šalje igrače koji nastupaju zajedno sa ekipama Kopra i Gorice. Do pojave pandemije korona virusa, tu je bila i ekipa iz Graca, koja je uz ovu situaciju morala da napravi pauzu. Međutim, svi zajedno koji učestvujemo u regionalnoj ligi nadamo se da će se od naredne godine stanje normalizovati i da ćemo od naredne godine imati ideju koju smo pokrenuli prije tri godine. To je ta Adriatik liga koja će okupiti šest država, vjerovatno deset klubova, i to će biti jedna jako ozbiljna liga treba da zaživi u narednoj godini."

U prvom ovosezonskom meču, Borac je poražen od Triglava iz Kranja rezultatom 21:8, dok je u prošlom ostvario sjajan rezultat remiziravši sa Koperom na gostujućem terenu.

"Mislim da nas je rival jako potcijenio. Za nas je to dobar rezultat, kojim smo napravili odličan uvod u utakmicu sa ekipom Maribora. Naša ekipa se, kao i prethodnih godina, uglavnom sastoji od naših igrača, u prosjeku smo najmlađa ekipa i kao takvi uvijek ćemo dati ulogu favorita svim drugim ekipama. To, međutim, ne znači da ćemo se predati, već naprotiv. Svjesni smo svojih kvaliteta, radimo mnogo, radimo jako dobro i naravno da ćemo čekati priliku da ostvarimo dobar rezultat za naš klub. To se upravo desilo u prethodnom kolu, kada nas je ekipa iz Kopera potcijenila. Završilo se neriješeno, ali mogu da kažem da smo dominirali i da smo prije izgubili dva boda nego osvojili jedan", istakao je Josipović, najavivši odmah i naredne obaveze svog tima.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"U petak i subotu igramo sa ekipom Gorice, a krajem mjeseca nam dolazi ekipa Kamnika, sa kojom ćemo takođe igrati dva kola u našem gradu. U svim domaćim utakmicama očekujem da nas podrži vjerna publika i to je ono što je naš zaštitni znak. Uvijek smo imali dobru podršku sa tribina, mnogo ljudi dolazi da podrži naš klub i u takvoj atmosferi uvijek smo igrali dobre utakmice."

Kapiten Banjalučana Marko Grabež ističe da ekipa nije mogla da poželi boljeg rivala za prvu domaću utakmicu.

"Želim, tim povodom, da pozovem što veći broj ljudi, da dođu da nas podrže kako bismo ostvarili prvu pobjedu u novoj sezoni. Imamo jednu mladu ekipu, najstariji igrač ima 22 godine. Jako smo mladi i perspektivni, u prošlom kolu protiv Kopera odigrali smo jako dobru odbranu i ukoliko to ponovimo sutra, mislim da možemo da dođemo do pobjede", rekao je Grabež, istakavši da nema treme pred subotnji dvoboj.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Nema straha, to je ona pozitivna trema koja će nam, nadam se, pomoći da dođemo do pobjede. Bilo nam je jako teško u prethodnom periodu, korona virus je stigao iznenada, epidemiološka situacija je bila teška, jedan dan ovako, jedan dan onako... Tri-četiri mjeseca se nije nikako treniralo, onda smo krenuli postepeno da se vraćamo treninzima, nismo mogli da igramo na domaćem terenu, stalno smo putovali. Bilo je naporno, ali sad se sve vraća na svoje, vraćamo se starom", istakao je lider Banjalučana.

(mondo.ba)