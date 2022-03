U srijedu startuje rukometna liga za osnovce! Borac m:tel nosilac projekta - "Dobra podloga za razvoj novih zvijezda!"

Ove nedjelje startuje premijerna rukometna liga za učenike osnovnih škola.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometni klub Borac m:tel oduvijek je bio rasadnik talenata.

Bio je to slučaj dok se takmičio kao elitni jugoslovenski ligaš, tako je i sada kada se takmiči u takmičenjima RS i BiH, a da bi se klub podigao na još veći nivo i iznjedrio neke buduće asove, u saradnji sa Fabrikom obuće Bema i nadležnim instuticijama pokrenuo je ligu osnovnih škola!

Takmičenje startuje u srijedu, a učestvovaće deset škola koje su podijeljene u dvije grupe po pet timova. Mečevi preliminarne faze u dvorani Borik igraju se 30. i 31. marta, te 6. i 7. aprila, dok se utakmice za plasman igraju 14. aprila.

PRVACI IZ TRI ŠKOLE "Ove dvije škole, uz Osnovnu školu Georgi Stojkov Rakovski, imaju svjetke, olimpijske i evropske šampione, što u klupskom, što u reprezentativnom dresu. Osnovna škola 'Ivo Andrić' daleko vodi ispred svih, 'Borisav Stanković' ima Prtinu, Markovića, 'Georgi Stojkov Rakovski' ima Andreja Golića, Srđana Trivundžu, Igora Rađenovića, Gorana Malića...Vraćamo se tu i na zasluge nastavnika, što je opet cilj, da oni budu korijen svega, da oni budu ta neka mašina koja pokreće sve", rekao je Vladimir Branković.

"I sam sam, iz školske klupe, počeo da se bavim rukometom. U posljednje vrijeme je to bilo dosta gurnuto u stranu, sad želimo da to opet zaživi i da opet dobijamo najbolje rukometaše iz naših pogona. U svemu tome nam je pomogla Fabrika obuće Bema, koja je generalni sponzor lige, kao i Rukometnog kluba Borac m:tel, koji je ovdje nosilac aktivnosti. Tu su i Rukometni savez Republike Srpske, Regionalni savez Banja Luka, Ministarstvo prosvjete i kulture na čelu sa Natalijom Trivić, Ministarstvo porodice, omladine i sporta na čelu sa Sonjom Davidović i kabinet predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Imamo maksimalnu podršku za ovo dešavanje, drago mi je što su svi sponzori dali onoliko koliko su mogli da bi to takmičenje napravili što boljim. Hvala Gradu Banjaluka koji nam je izašao u susret, kao i Građevinskoj školi koja nam je dala svoje termine kako bismo u radno vrijeme mogli da odigravamo utakmice. Posebnu zahvalnost moram da izrazim prema nastavnicima koji troše svoje vrijeme i resurse kako bi obezbijedili ekipe, ali i svim školama i direktorima koji su nas srdačno primili u posljednjim danima, obišli smo svih deset škola", rekao je direktor Rukometnog kluba Borac m:tel Vladimir Branković na konferenciji za novinare, istakavši da su za svaku školu obezbijeđeni svi potrebni rekviziti.

"Za sve učesnike obezbijedili smo lopte, majice, markere i to nije kraj našem davanju. Obezbijedićemo još neke rekvizite poput članskih kartica RK Borac m:tel, gdje će svi igrači moći da ulaze na naše utakmice besplatno i pored toga imati popuste u prodavnicama naših sponzora. Non-stop ćemo dodavati neke, da ih probamo zadržati u sportu, a nama bi bilo drago da to bude rukomet", naveo je Branković, dodavši da će najbolji igrač i golman biti učesnici kampova Mladena Bojinovića i Ratka Nikolića.

Jedna od učesnica biće Osnovna škola "Borisav Stanković" na čelu sa profesorkom Slavicom Milivojević, koja ističe da je rukomet, uz atletiku i gimnastiku, baza sve sportove.

"Nema časa da ne bude rukometa, bar oni koji su zainteresovani. Rukomet treba da dobije mjesto u Banjaluci koje je imao i prije, dok sam i ja igrala u Celulozi, pa poslije u Borcu. Rođena sam u Drvaru gdje sam završila osnovnu i srednju školu, pa smo dolazili stalno ovdje u dvoranu Borik i igrali utakmice. I dan-danas sam u rukometu i ne odustajem", rekla je Milivojević, ističući da, prema njenom mišljenju, rukomet igraju hrabra i jaka djeca.

"Rukomet je igra koja zahtijeva taj bliski kontakt i jednostavno se rukometom razbija strah kod djece. Oni koji se uplaše vjerovatno nemaju podlogu za metodski rad. Preskočili su to u nižim razredima, dođu u šesti i onda ne znaju da uhvate loptu, udari ga jednom lopta i dijete odustane od rukometa. Zato rukomet treba da rade profesori fizičkog vaspitanja od prvog do devetog razreda i to je ono što je moja sugestija prema ministarstvima, kako prosvjete i kulture, tako i sporta. Fizičkoj kulturi treba da se posveti posebna pažnja jer djeca danas žive u jednom savremenom svijetu gdje su više privrženi modernoj tehnologiji nego prirodnom obliku života", zaključila je Milivojević.

Medijima su se obratili i učenici Aljoša Lalović i Andrej Đukić iz OŠ "Ivo Andrić", te Predrag Mijović i David Gašić iz OŠ "Borisav Stanković", koji ne kriju da će baš njihovoj školi pripasti pobjednički pehar.

Dugu rukometnu tradiciju u gradu ima i Osnovna škola "Ivo Andrić", čiji dječaci će igrati u ovoj ligi pod komandom profesora Davorina Zrnića.

"Osnovna škola 'Ivo Andrić' je stvorila veliku bazu igrača za Rukometni klub Borac m:tel. Što je moj pokojni prethodnik Nikola-Braco Pavlišin, ja sam nastavio. Iako sam čovjek iz fudbala, ali cijenim i poštujem sve sportove. Na poziv RK Borac m:tel i gospodina Vladimira Brankovića, naravno da smo objeručke prihvatili poziv da se uključimo u akciju u kojoj učestvuje deset škola. Koliko čujem, i drugi nastavnici željno iščekuju da i oni učestvuju u ligi. To je jedna dobra podloga za djecu, da nastave da se bave rukometom, ko bude želio. Takođe, rukomet je takav sport da mu treba malo više pažnje i njege, prvo od nas nastavnika, a onda i od RK Borac m:tel koji je nosilac rukometa u gradu. Znamo da je rukomet u posljednjih 10-15 godina pao na najniže grane što se tiče školskog sporta. Vidimo po prijavama učesnika da je mali broj na opštinskim i regionalnim takmičenjima, a samom ovom ligom i uključivanjem više djece u sport vjerujem da ćemo to podići na viši nivo. Rukomet to zaslužuje kao sport, kao rasadnik talenata, kao ponos grada", rekao je Zrnić, istakavši da učesnici nestrpljivo čekaju početak takmičenja.

"Žele da se druže, da upoznaju nove drugare, da se prevashodno bave sportom i odvoje od mobilnih telefona i da znaju gdje su druge osnovne škole jer neki i ne znaju gdje su neke druge škole u gradu. Upoznaju jedni druge, a nadamo se da od toga imati koristi Rukometni klub Borac i brojni drugi klubovi."

Marinko Umičević, tehnički direktor Fabrike obuće Bema, istakao je da će članovi pobjedničke ekipe na poklon dobiti po par parika, svim nastavnicima će pripasti cipele, a nastavnicama cipele i torbe.

Više detalja o ligi možete da pročitate na zvaničnom sajtu takmičenja.

