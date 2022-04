Sprema se novi skandal, poslije Vimbldona još jedan turnir uvodi zabranu! Premijer se umiješao - neće Ruse i Bjeloruse!

Novi problemi za tenisere koji dolaze iz Rusije i Bjelorusije. Navodno neće moći da igraju ni na Mastersu u Rimu.

Izvor: Profimedia

Haos u svetu tenisa se nastavlja. Prije nekoliko dana je Vimbldon i zvanično saopštio da ruski i bjeloruski teniseri neće moći da igraju na tom grend slemu zbog rata u Ukrajini.

Izazvalo je to burne reakcije, oglasio se Novak Đoković, ATP i mnogi drugi koji su to osudili, ali izgleda da je sve to samo početak. Prema informacijama koje stižu iz Italije, sprema se zabrana za njih i na predstojećem Mastersu u Rimu.

Tu vijest donio je pouzdani italijanski list "Korijere dela Sera" i prema onome što tvrde djeluje da bi ta odluka mogla da postane zvanična vrlo brzo.

"Premijer Italije Mario Dragi je više puta javno osudio invaziju Rusije na Ukrajinu i odlučan je u namjeri da iskoristi svoj uticaj da zabrani učešće ruskim i bjeloruskim teniserima. Slično razmišlja i predsjednik Olimpijskog komiteta Italije Đovani Malago", navodi se u tekstu.

Još uvijek se čeka neka zvanična informacija od samih organizatora, ali ukoliko do ovoga zaista dođe postoji mogućnost da se za ovako nešto odluče i još neki turniri.

Turnir u Rimu počinje za nekoliko nedjelja, trajaće od 8. do 15. maja. Poznato je da Danil Medvedev tamo neće sigurno igrati zbog oporavka od povrede, ostaje da se vidi šta će biti sa ostalim igračima iz tog dijela svijeta.