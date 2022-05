Đoković odmah otišao po telefon: Jedva čekam da pozovem familiju, da vidim kako je bilo!

Novak Đoković je poslije pobjede u Rimu otkrio i jedan interesantan detalj o sinu Stefanu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Novak Đoković je po ko zna koji put ispisao nove stranice istorije. Osvojio je 38. Masters titulu u karijeri. U finalu turnira u Rimu pobijedio je Stefanosa Cicipasa (6:0, 7:6).

Srpski igrač je tako potvrdio da podiže formu pred Rolan Garos i da je blizu onog nivoa koji ga je krasio prošle godine. Sa kvakvom partijom ima mnogo razloga za zadovoljstvo pred glavni turnir na šljaci.

Po završetku meča je u prvoj izjavi priznao da je iznenadio i sebe, a potom je sa peharom u ruci pričao i na italijanskom. Prije svega toga se na engleskom obratio Grku.

"Čestitam tebi i tvom timu na sjajnoj nedjelji, nisi imao sreće, želio si titulu i zato si jedan od najboljih na svijetu, uvijek želiš trofej. Skroman si momak, ali ne treba da budeš toliko skroman. Siguran sam da ćeš u budućnosti osvojiti mnogo trofeja, jedan si od lidera u ovom sportu", rekao je Novak.

Dok je govorio, dobio je ovacije navijača koji ga godinama bodre.

"Rimu, Italiji, želim da kažem da je ovaj grad poseban za mene. Donio mi je mnogo sreće i radosti i pozitivnih osjećanja kada mi nije bilo lako, kada sam se mučio sa formom. Dali ste mi energiju, podršku, ostvarivao sam dobre rezultate ovdje i hvala vam na tome."

"TEK TREBA DA UKLJUČIM TELEFON"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na kraju je otkrio jedan sjajan detalj - njegov sin Stefan odigrao je prvi teniski meč u isto vreme kad je njegov otac osvajao titulu na "Foro Italiku.

"Nije mi loš italijanski. Lakše mi je na srpskom. Želim da kažem da je Stefan odigrao prvi teniski meč ovdje, nadam se da je pobijedio. Ovo je za tebe, volim te sine", otkrio je Đoković.

"Igrao je u klubu, za njega je to velika stvar. Tek treba da uključim telefon da vidim šta je bilo. On hoće da igra tenis, želi da igra turnire i dugo je čekao, pa me baš interesuje kako se proveo na terenu. Pobijedio, izgubio nije bitno. svi bismo voljeli da je pobijedio, ali bitno je da je stvarno uživao, jedva čekam da pozovem familiju da vidim kako je bilo", otkrio je Novak za "Sport klub".