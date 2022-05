Novak će ovaj trenutak zauvijek pamtiti! Javili mu odmah poslije finala - Stefan Đoković je osvojio prvi turnir!

Đoković emotivan izašao pred novinare u Rimu.

Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci / ipa-age/SIPA/2205151904/MN Press

Novak Đoković trčao je po telefon poslije trijumfa u finalu Rima, a onda je čuo sjajnu vijest - njegov sin Stefan je pobijedio na svom prvom turniru u teniskom klubu. Tako su obojica Đokovića - senior i junior, ostvarili trijumfe za pamćenje u nedjelju.

"Njegovo putovanje je počelo uspješno. Moj sin je osvojio turnir danas. Upravo sam dobio tu vijest. Dupla pobjeda. To je turnir veoma malog kluba i jasno je da nije mnogo važno, kao i da je rezultat u drugom planu. Bilo je lijepo vidjeti ga kako igra tenis", rekao je Đoković.

Vijest o Stefanovoj pobjedi stigla je u najljepšem trenutku, nedugo nakon što je Nole savladao Stefanosa Cicipasa, koji mu je rekao divne riječi odmah poslije meča.

"Sada smo pričali i bio je na devetom nebu, kao i cijela porodica. Bilo je lijepo. Zaista lijepo napreduje, zaljubljen je u sport. Sinoć je ostao budan do kasno i pokazivao mi je forhende i bekhende koje će da koristi. I ja sam to radio kad sam bio klinac. Pričali smo prethodnih dana o tome kako bi trebalo da igra, uvodio sam ga u ovaj svijet i bilo je lijepo kako je odgovorio na sve to. To morate da kažete na njihovom jeziku. Bio je to prvi zvanični turnir i meč, koji uvijek ostaju u sjećanju i zato sam hteo da zaista uživa", rekao je Đoković.

Izvor: Sportklub/Printscreen

Novak je objasnio da ne pritiska svog nasljednika da se bavi sportom u kojem je on najbolji na svijetu. Naravno, bilo bi mu veliko zadovoljstvo da najmlađi Đoković bude teniski igrač, ali tu odluku će morati sam da donese.

"Ne forsiram ga da igra tenis, nijednog trenutka to nisam radio, niti sam mu rekao da to mora da uradi. To je isključivo njegova želja, da stane na teren. Ako hoće na to putovanje, biću uz njega. I naravno da ću da budem oduševljen ako bude htio. Ali slušajte, on ima samo sedam godina i još je premlad i ne bi trebalo da osjeća nikakav pritisak ili očekivanja, iako će to osjetiti, jer je to dio toga što je član naše porodice, privlačiće pažnju, posebno kod nas u zemlji. Uživam što vidim tu čistu emociju kod njega, to je isto kao kod 99,9 odsto djece u tom uzrastu, jer se zaljube u sport. Uvijek se trudim da i sam probudim ili održim tu emociju od sebe", dodao je Đoković, dok nije skidao osmijeh sa lica u razgovoru sa novinarima.

Nole se posle trijumfa u Rimu vraća u Beograd na nekoliko dana, a onda počinje pripreme za odlazak u Pariz, na početak glavnog turnira sezone na šljaci - Rolan Garosa. Otvoreno prvenstvo Francuske počinje u nedjelju, 22. maja i Nole stiže na to takmičenje u pravoj formi - sa titulom iz Italije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!